В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили повысить размер минимального пособия по уходу за ребенком, чтобы оно не было ниже прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания, а также выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет.

Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии " Справедливая Россия ", глава думской фракции Сергей Миронов

"Настоящим законопроектом предлагается ключевая мера, направленная на преодоление одного из главных экономических препятствий для рождения детей: увеличение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет до уровня регионального прожиточного минимума на ребенка", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что проектом предлагается, во-первых, увеличить срок пособий, которые молодые родители получают на малышей.

"Выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком не до полутора, а до трех лет. Три года – максимальный срок декретного отпуска, тогда почему выплаты заканчиваются в полтора? Тем более что не всегда родители могут выйти на работу раньше, в том числе из-за нехватки мест в яслях. Нужно продлить срок выплат до трех лет, это давнее программное требование нашей партии", - добавил он.

Также, по словам лидера партии, законопроектом устанавливается, что минимальное пособие не может быть ниже прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания.