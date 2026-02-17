Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/posobie-2074831550.html
В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком
В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком - РИА Новости, 17.02.2026
В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили повысить размер минимального пособия по уходу за ребенком, чтобы оно не было ниже прожиточного... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T02:14:00+03:00
2026-02-17T02:14:00+03:00
общество
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:170:3069:1896_1920x0_80_0_0_285991739428833e428201ffbc9c5f3c.jpg
https://ria.ru/20251125/ldpr-2057501463.html
https://ria.ru/20250803/lgoty-2033047472.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d054dbb45987b2df10ce85465f51ad8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Справедливая Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком

РИА Новости: Миронов предложил увеличить пособие по уходу за ребенком

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
В здании Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили повысить размер минимального пособия по уходу за ребенком, чтобы оно не было ниже прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания, а также выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет.
Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Ученики с родителями на территории школы - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
ЛДПР предложила выплачивать пособие неработающим родителям
25 ноября 2025, 18:53
"Настоящим законопроектом предлагается ключевая мера, направленная на преодоление одного из главных экономических препятствий для рождения детей: увеличение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет до уровня регионального прожиточного минимума на ребенка", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что проектом предлагается, во-первых, увеличить срок пособий, которые молодые родители получают на малышей.
"Выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком не до полутора, а до трех лет. Три года – максимальный срок декретного отпуска, тогда почему выплаты заканчиваются в полтора? Тем более что не всегда родители могут выйти на работу раньше, в том числе из-за нехватки мест в яслях. Нужно продлить срок выплат до трех лет, это давнее программное требование нашей партии", - добавил он.
Также, по словам лидера партии, законопроектом устанавливается, что минимальное пособие не может быть ниже прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания.
"Минимальное пособие по уходу за ребенком на этот год – меньше 11 тысяч рублей… Мы предлагаем гарантировать пособие не ниже прожиточного минимума, в том числе и неработающим родителям, студентам, самозанятым, ИП. Не у всех высокие зарплаты, не все отчисляют большие страховые взносы. Но люди стали родителями, воспитывают малыша, государство обязано обеспечить ребенку хотя бы прожиточный минимум", - считает Миронов.
Семья на отдыхе - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Названо, какие льготы положены многодетным семьям в России
3 августа 2025, 03:06
 
ОбществоСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала