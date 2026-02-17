В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили повысить размер минимального пособия по уходу за ребенком, чтобы оно не было ниже прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания, а также выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет.
Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
ЛДПР предложила выплачивать пособие неработающим родителям
25 ноября 2025, 18:53
"Настоящим законопроектом предлагается ключевая мера, направленная на преодоление одного из главных экономических препятствий для рождения детей: увеличение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет до уровня регионального прожиточного минимума на ребенка", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что проектом предлагается, во-первых, увеличить срок пособий, которые молодые родители получают на малышей.
"Выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком не до полутора, а до трех лет. Три года – максимальный срок декретного отпуска, тогда почему выплаты заканчиваются в полтора? Тем более что не всегда родители могут выйти на работу раньше, в том числе из-за нехватки мест в яслях. Нужно продлить срок выплат до трех лет, это давнее программное требование нашей партии", - добавил он.
Также, по словам лидера партии, законопроектом устанавливается, что минимальное пособие не может быть ниже прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания.
"Минимальное пособие по уходу за ребенком на этот год – меньше 11 тысяч рублей… Мы предлагаем гарантировать пособие не ниже прожиточного минимума, в том числе и неработающим родителям, студентам, самозанятым, ИП. Не у всех высокие зарплаты, не все отчисляют большие страховые взносы. Но люди стали родителями, воспитывают малыша, государство обязано обеспечить ребенку хотя бы прожиточный минимум", - считает Миронов.
Названо, какие льготы положены многодетным семьям в России
3 августа 2025, 03:06