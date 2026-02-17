Число задержанных поездов в сообщении с Крымом сократилось до 14

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Число задержанных поездов в сообщении с Крымом сократилось с 16 до 14, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрывалось в понедельник в 18.40 мск. Ранее во вторник компания " Гранд Сервис Экспресс " сообщала, что движение по Крымскому мосту открыто, и задержанные поезда последовательно возобновляют рейсы.

По состоянию на 16.00 мск в пути следования задерживаются поезда "Таврия" в Крым : №007/008 Санкт-Петербург Севастополь , отправлением 15 февраля, задерживается на 9,5 часов, №327/328 Кисловодск Симферополь , отправлением 16 февраля, задерживается на 9 часов, №091/092 Москва - Севастополь, отправлением 15 февраля, задерживается на 8,5 часов.

Кроме того, задерживаются поезда "Таврия" №315/316 Адлер - Симферополь, отправлением 16 февраля (на 6 часов), №195/196 Москва - Симферополь, отправлением 15 февраля (на 7 часов), №161/162 Пермь - Симферополь, отправлением 14 февраля (на 7 часов).

Из Крыма же задерживаются следующие поезда: №027/028 Симферополь - Москва, задерживается на 11,5 часов, №315/316 Симферополь - Адлер (на 10 часов), №007/008 Севастополь - Санкт-Петербург (на 9,5 часов), №067/068 Симферополь - Москва (на 9,5 часов), №327/328 Симферополь - Кисловодск (на 9 часов), №077/078 Симферополь - Санкт-Петербург (на 7 часов), №195/196 Симферополь - Москва (на 7 часов).

Также компания уточнила, что сегодня, 17 февраля, поезд №316 Адлер - Симферополь отправится со станции Адлер не ранее 19.00 мск. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.