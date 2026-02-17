Рейтинг@Mail.ru
Политолог оценил шансы на заключение сделки по Украине в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
11:16 17.02.2026
Политолог оценил шансы на заключение сделки по Украине в Женеве
Политолог оценил шансы на заключение сделки по Украине в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Политолог оценил шансы на заключение сделки по Украине в Женеве
Киев может согласиться на заключение сделки с Россией и США по итогам переговоров в Женеве, однако основной вопрос состоит в устойчивости и долгосрочности... РИА Новости, 17.02.2026
в мире, сша, женева (город), украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир мединский, российская академия наук, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, США, Женева (город), Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Российская академия наук, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Политолог оценил шансы на заключение сделки по Украине в Женеве

Политолог Блохин допустил, что Украина согласится на сделку с РФ и США в Женеве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналисты у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве, где пройдет новый раунд переговоров представителей России, США и Украины
Журналисты у отеля Интерконтиненталь в Женеве, где пройдет новый раунд переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Журналисты у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве, где пройдет новый раунд переговоров представителей России, США и Украины
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Киев может согласиться на заключение сделки с Россией и США по итогам переговоров в Женеве, однако основной вопрос состоит в устойчивости и долгосрочности такого мира, который не должен восприниматься Европой как тайм-аут для модернизации своих ВПК, поделился в беседе с РИА Новости своим мнением ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля подтвердил, что обсуждение урегулирования на Украине продолжится 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также примут участие во встрече по урегулированию во вторник в Женеве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Песков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Женеве
16 февраля, 12:59
"Я допускаю, что, может быть, эти переговоры увенчаются успехом, но вопрос, будет ли мир долгим, стабильным. Потому что вполне возможно как раз повторение вторых Минских соглашений для того, чтобы, условно говоря, сейчас взять тайм-аут, а потом Европа к этому времени модернизирует свои ВПК, и снова новая война", - сказал Блохин.
Собеседник агентства уточнил, что президент США Дональд Трамп желает выйти из ситуации на Украине, сохранив лицо.
"Это лицо можно сохранить лишь одним способом: получив прибыль. Прибыль конкретно он получить не может с Украины, поэтому эту прибыль упущенную нужно трансформировать в политический престиж. То есть быть главным миротворцем. И плюс желательно, конечно, нормализовать отношения с Россией", - считает Блохин.
Европейцы и украинцы, по мнению эксперта, не скрывают, что их задача заключить как раз "хрупкий мир". "Пока Трамп у власти, как-то перекантоваться в ожидании прихода, в кавычках, нового Байдена... Это сценарий отложенной войны", - заключил эксперт.
Женева, Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Источник раскрыл детали предстоящих переговоров в Женеве по Украине
16 февраля, 15:21
 
