Политолог оценил шансы на заключение сделки по Украине в Женеве

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Киев может согласиться на заключение сделки с Россией и США по итогам переговоров в Женеве, однако основной вопрос состоит в устойчивости и долгосрочности такого мира, который не должен восприниматься Европой как тайм-аут для модернизации своих ВПК, поделился в беседе с РИА Новости своим мнением ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

"Я допускаю, что, может быть, эти переговоры увенчаются успехом, но вопрос, будет ли мир долгим, стабильным. Потому что вполне возможно как раз повторение вторых Минских соглашений для того, чтобы, условно говоря, сейчас взять тайм-аут, а потом Европа к этому времени модернизирует свои ВПК, и снова новая война", - сказал Блохин.

Собеседник агентства уточнил, что президент США Дональд Трамп желает выйти из ситуации на Украине, сохранив лицо.

"Это лицо можно сохранить лишь одним способом: получив прибыль. Прибыль конкретно он получить не может с Украины, поэтому эту прибыль упущенную нужно трансформировать в политический престиж. То есть быть главным миротворцем. И плюс желательно, конечно, нормализовать отношения с Россией", - считает Блохин.