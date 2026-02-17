Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье пациента с оспой обезьян выписали из больницы
16:09 17.02.2026
В Подмосковье пациента с оспой обезьян выписали из больницы
В Подмосковье пациента с оспой обезьян выписали из больницы - РИА Новости, 17.02.2026
В Подмосковье пациента с оспой обезьян выписали из больницы
Один пациент с оспой обезьян выписан из Домодедовской больницы в Подмосковье с выздоровлением, еще один находится в медучреждении, его сосфтояние стабильное,... РИА Новости, 17.02.2026
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
таиланд
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
таиланд
здоровье - общество, московская область (подмосковье), санкт-петербург, таиланд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Таиланд, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Подмосковье пациента с оспой обезьян выписали из больницы

Медицинские работники в городской клинической больнице
Медицинские работники в городской клинической больнице. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Один пациент с оспой обезьян выписан из Домодедовской больницы в Подмосковье с выздоровлением, еще один находится в медучреждении, его сосфтояние стабильное, сообщила больница.
Ранее межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщило, что два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян выявлено в Петербурге у граждан, вернувшихся из Таиланда. Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует. В начале февраля в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили три пациента с оспой обезьян, одного уже выписали.
"Один из пациентов с диагнозом "Оспа обезьян" выписан из Домодедовской больницы с выздоровлением. В настоящее время в Домодедовской больнице остается один пациент с диагнозом "оспа обезьян". Состояние его удовлетворительное", - говорится в Telegram-канале больницы.
В Роспотребнадзоре рассказали, где можно заразиться оспой обезьян
Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургТаиландФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
