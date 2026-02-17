https://ria.ru/20260217/ospa-2074839218.html
В Роспотребнадзоре рассказали, как передается оспа обезьян
В Роспотребнадзоре рассказали, как передается оспа обезьян
Оспа обезьян передается при контакте с биологическими жидкостями больного человека, передача заболевания воздушно-капельным путем маловероятна, рассказала РИА...
общество
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Оспа обезьян передается при контакте с биологическими жидкостями больного человека, передача заболевания воздушно-капельным путем маловероятна, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ранее межрегиональное управление Роспотребнадзора
сообщило, что два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян выявлено в Петербурге
у граждан, вернувшихся из Таиланда
. Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует. В начале февраля в Домодедовскую больницу в Подмосковье
поступили три пациента с оспой обезьян, одного уже выписали.
"От человека к человеку вирус передается при контакте с биологическими жидкостями больного человека, в том числе отделяемым из язв, или через предметы, которые были загрязнены инфицированными жидкостями. Воздушно-капельный путь передачи маловероятен, для этого необходим длительный контакт на близком расстоянии с больным человеком", - сообщила эксперт.
Она уточнила, что при инфицировании у человека развивается интоксикация организма. Так, появляется слабость, головная боль, лихорадка, а затем появляется сыпь. По словам специалиста, данные симптомы обычно сохраняются в течение четырех недель, а затем постепенно исчезают.