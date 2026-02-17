Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали, как передается оспа обезьян
03:43 17.02.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как передается оспа обезьян
В Роспотребнадзоре рассказали, как передается оспа обезьян - РИА Новости, 17.02.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как передается оспа обезьян
общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как передается оспа обезьян

РИА Новости: передача оспы обезьян воздушно-капельным путем маловероятна

© AP Photo / CDCПациент с оспой обезьян
Пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / CDC
Пациент с оспой обезьян. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Оспа обезьян передается при контакте с биологическими жидкостями больного человека, передача заболевания воздушно-капельным путем маловероятна, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ранее межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщило, что два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян выявлено в Петербурге у граждан, вернувшихся из Таиланда. Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует. В начале февраля в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили три пациента с оспой обезьян, одного уже выписали.
"От человека к человеку вирус передается при контакте с биологическими жидкостями больного человека, в том числе отделяемым из язв, или через предметы, которые были загрязнены инфицированными жидкостями. Воздушно-капельный путь передачи маловероятен, для этого необходим длительный контакт на близком расстоянии с больным человеком", - сообщила эксперт.
Она уточнила, что при инфицировании у человека развивается интоксикация организма. Так, появляется слабость, головная боль, лихорадка, а затем появляется сыпь. По словам специалиста, данные симптомы обычно сохраняются в течение четырех недель, а затем постепенно исчезают.
