17.02.2026
05:54 17.02.2026
Жители Урала чаще других превышали скорость, показал опрос
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010866647_254:0:2627:1780_1920x0_80_0_0_a4a18775ab6cf4c0e54d7370862701fe.jpg
Сотрудники Госавтоинспекции МВД проводят рейд по обеспечению безопасности на дорогах
Сотрудники Госавтоинспекции МВД проводят рейд по обеспечению безопасности на дорогах. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Водители Урала, согласно результатам опроса автомобильного портала "Дром", чаще других жителей регионов РФ за последнее время превышали скорость и проезжали на красный свет светофора, сообщили РИА Новости в пресс-службе портала.
Опрос прошел с 2 по 9 февраля 2026 года среди пользователей сайта "Дром". Свыше 9 тысяч автолюбителей отвечали на вопрос "Какие правила нарушили за последнюю неделю?". Тройку популярных ответов возглавил пункт "превышение скорости". Далее по частоте нарушений идут "использование телефона за рулём" и "не пристегнутый ремень".
"Среди автолюбителей России водители Урала чаще других превышали скорость и проезжали на красный свет. А вот водители Дальнего Востока в основном использовали телефон за рулем, были не пристегнуты сами и перевозили детей без специального автокресла", - сообщили в пресс-службе.
В северо-западных регионах чаще других выезжали на встречную полосу, ездили по автобусной полосе и останавливались в неположенных местах. Водители в южных регионах РФ в основном нарушали правило "уступи дорогу", но были и те, кто признавался в нетрезвой езде.
При этом жители Санкт-Петербурга чаще жителей регионов РФ сообщали о проезде на красный свет, движении по автобусной полосе и превышении скорости, следует из результатов опроса.
Около 45% голосов набрал ответ "ездил, но ничего не нарушал".
