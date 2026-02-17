Жители Урала чаще других превышали скорость, показал опрос

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Водители Урала, согласно результатам опроса автомобильного портала "Дром", чаще других жителей регионов РФ за последнее время превышали скорость и проезжали на красный свет светофора, сообщили РИА Новости в пресс-службе портала.

Опрос прошел с 2 по 9 февраля 2026 года среди пользователей сайта "Дром". Свыше 9 тысяч автолюбителей отвечали на вопрос "Какие правила нарушили за последнюю неделю?". Тройку популярных ответов возглавил пункт "превышение скорости". Далее по частоте нарушений идут "использование телефона за рулём" и "не пристегнутый ремень".

"Среди автолюбителей России водители Урала чаще других превышали скорость и проезжали на красный свет. А вот водители Дальнего Востока в основном использовали телефон за рулем, были не пристегнуты сами и перевозили детей без специального автокресла", - сообщили в пресс-службе.

В северо-западных регионах чаще других выезжали на встречную полосу, ездили по автобусной полосе и останавливались в неположенных местах. Водители в южных регионах РФ в основном нарушали правило "уступи дорогу", но были и те, кто признавался в нетрезвой езде.

При этом жители Санкт-Петербурга чаще жителей регионов РФ сообщали о проезде на красный свет, движении по автобусной полосе и превышении скорости, следует из результатов опроса.