На Урале и в Дагестане провели обыски у ОПГ, причастной к разбоям
11:09 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/opg-2074896595.html
На Урале и в Дагестане провели обыски у ОПГ, причастной к разбоям
На Урале и в Дагестане провели обыски у ОПГ, причастной к разбоям - РИА Новости, 17.02.2026
На Урале и в Дагестане провели обыски у ОПГ, причастной к разбоям
Силовики провели обыски у этнической организованной преступной группы в Челябинской области и Республике Дагестан, связанной с находящимся в СИЗО Артаком... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:09:00+03:00
2026-02-17T11:09:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
челябинск
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004926168_0:49:3030:1753_1920x0_80_0_0_5fb989e94c51bf9648bfd7729d6f828a.jpg
https://ria.ru/20260214/opg-2074347151.html
https://ria.ru/20260212/uzbekistan-2073823232.html
россия
челябинская область
челябинск
республика дагестан
происшествия, россия, челябинская область, челябинск, республика дагестан
Происшествия, Россия, Челябинская область, Челябинск, Республика Дагестан
На Урале и в Дагестане провели обыски у ОПГ, причастной к разбоям

РИА Новости: в Челябинской области и Дагестане прошли обыски у ОПГ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов
Сотрудник правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Сотрудник правоохранительных органов. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев - РИА Новости. Силовики провели обыски у этнической организованной преступной группы в Челябинской области и Республике Дагестан, связанной с находящимся в СИЗО Артаком Варосяном, изъяты запрещенные предметы и крупные суммы денежных средств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Как рассказали в правоохранительных органах, преступная группа причастна к вымогательствам, разбоям и грабежам. Силовики задержали лидера ОПГ - Абуева Д. и его пособников. ГУМВД России возбудило семь уголовных дел по фактам деятельности группировки.
"УФСБ России и ГУМВД России по Челябинской области во взаимодействии с ГУУР МВД России реализованы материалы в отношении этнической организованной преступной группы... силовыми структурами проведены следственные действия в Челябинской области и Республике Дагестан, в том числе 22 обыска по местам проживания и деятельности членов преступной группы... Обнаружены и изъяты запрещенные и незаконные к обороту предметы и вещества, а также крупные суммы", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы рассматривают возможность возбудить новые уголовные дела в отношении фигурантов, а также найти возможные связи членов группировки с сотрудниками органов государственной власти и правоохранительных органов.
По данным источника, лидер и члены группировки связаны с главой другой ОПГ Артаком Варосяном, которого суд Челябинска арестовал 28 ноября 2025 года.
Как ранее сообщала пресс-служба суда Челябинска, Варосяна обвиняют в вымогательстве под угрозой применения насилия в особо крупном размере. В правоохранительных органах региона информировали РИА Новости, что фигурант с начала 2000-х годов возглавлял одну из криминальных группировок Челябинска – "Артаковские", которые занимались, в том числе, вымогательством, рейдерством, незаконным оборотом драгоценных металлов, совершением преступлений против личности.
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьЧелябинскРеспублика Дагестан
 
 
