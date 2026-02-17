На Урале и в Дагестане провели обыски у ОПГ, причастной к разбоям

ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев - РИА Новости. Силовики провели обыски у этнической организованной преступной группы в Челябинской области и Республике Дагестан, связанной с находящимся в СИЗО Артаком Варосяном, изъяты запрещенные предметы и крупные суммы денежных средств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Как рассказали в правоохранительных органах, преступная группа причастна к вымогательствам, разбоям и грабежам. Силовики задержали лидера ОПГ - Абуева Д. и его пособников. ГУМВД России возбудило семь уголовных дел по фактам деятельности группировки.

"УФСБ России и ГУМВД России по Челябинской области во взаимодействии с ГУУР МВД России реализованы материалы в отношении этнической организованной преступной группы... силовыми структурами проведены следственные действия в Челябинской области и Республике Дагестан , в том числе 22 обыска по местам проживания и деятельности членов преступной группы... Обнаружены и изъяты запрещенные и незаконные к обороту предметы и вещества, а также крупные суммы", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы рассматривают возможность возбудить новые уголовные дела в отношении фигурантов, а также найти возможные связи членов группировки с сотрудниками органов государственной власти и правоохранительных органов.

По данным источника, лидер и члены группировки связаны с главой другой ОПГ Артаком Варосяном, которого суд Челябинска арестовал 28 ноября 2025 года.