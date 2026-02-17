Рейтинг@Mail.ru
Финал женских соревнований по слоупстайлу на Олимпиаде перенесли
20:45 17.02.2026 (обновлено: 21:07 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/olimpiada-2075059453.html
Финал женских соревнований по слоупстайлу на Олимпиаде перенесли
Финал женских соревнований по слоупстайлу на Олимпиаде перенесли - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Финал женских соревнований по слоупстайлу на Олимпиаде перенесли
Финал женских соревнований по сноуборду в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде в Италии перенесен на 18 февраля, сообщается на сайте Международной федерации... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Финал женских соревнований по слоупстайлу на Олимпиаде перенесли

Финал женских соревнований по слоупстайлу на Олимпиаде перенесли на 18 февраля

Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Финал женских соревнований по сноуборду в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде в Италии перенесен на 18 февраля, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Ранее соревнования, которые изначально были запланированы на вторник в 15:00 мск, были отложены из-за снегопада. Также было изменено время старта квалификационных соревнований по фристайлу среди мужчин и женщин.
«
"Из-за сильного снегопада, обрушившегося на Ливиньо минувшей ночью и продолжавшегося утром, женский финал соревнований по сноуборду в слоупстайле был перенесен. За ночь на склонах выпало более 20 сантиметров снега, а снегопад не прекращался и днем. В создавшихся условиях организаторы и официальные лица были вынуждены отложить запланированные старты. Впрочем, финал не отменен: он перенесен на среду, 18 февраля, и состоится после завершения мужских соревнований", - уточняется в публикации.
Отмечается, что время проведения мужских соревнований по слоупстайлу будет сдвинуто на час и десять минут. Старт состоится в 13:20 мск.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Заголовок открываемого материала