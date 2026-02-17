https://ria.ru/20260217/olimpiada-2075059453.html
Финал женских соревнований по слоупстайлу на Олимпиаде перенесли
Финал женских соревнований по слоупстайлу на Олимпиаде перенесли - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Финал женских соревнований по слоупстайлу на Олимпиаде перенесли
Финал женских соревнований по сноуборду в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде в Италии перенесен на 18 февраля, сообщается на сайте Международной федерации... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T20:45:00+03:00
2026-02-17T20:45:00+03:00
2026-02-17T21:07:00+03:00
спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044269_0:2:3390:1909_1920x0_80_0_0_bd1ac527488a249cc1021e4265ebcf1d.jpg
https://ria.ru/20260217/olimpiada-2075048303.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044269_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_8d2197783e46325230ffbdb530103bf4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Финал женских соревнований по слоупстайлу на Олимпиаде перенесли
Финал женских соревнований по слоупстайлу на Олимпиаде перенесли на 18 февраля
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Финал женских соревнований по сноуборду в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде в Италии перенесен на 18 февраля, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Ранее соревнования, которые изначально были запланированы на вторник в 15:00 мск, были отложены из-за снегопада. Также было изменено время старта квалификационных соревнований по фристайлу среди мужчин и женщин.
«
"Из-за сильного снегопада, обрушившегося на Ливиньо минувшей ночью и продолжавшегося утром, женский финал соревнований по сноуборду в слоупстайле был перенесен. За ночь на склонах выпало более 20 сантиметров снега, а снегопад не прекращался и днем. В создавшихся условиях организаторы и официальные лица были вынуждены отложить запланированные старты. Впрочем, финал не отменен: он перенесен на среду, 18 февраля, и состоится после завершения мужских соревнований", - уточняется в публикации.
Отмечается, что время проведения мужских соревнований по слоупстайлу будет сдвинуто на час и десять минут. Старт состоится в 13:20 мск.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля.