Финал женских соревнований по слоупстайлу на Олимпиаде перенесли

«

"Из-за сильного снегопада, обрушившегося на Ливиньо минувшей ночью и продолжавшегося утром, женский финал соревнований по сноуборду в слоупстайле был перенесен. За ночь на склонах выпало более 20 сантиметров снега, а снегопад не прекращался и днем. В создавшихся условиях организаторы и официальные лица были вынуждены отложить запланированные старты. Впрочем, финал не отменен: он перенесен на среду, 18 февраля, и состоится после завершения мужских соревнований", - уточняется в публикации.