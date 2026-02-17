Рейтинг@Mail.ru
Российским атлетам не подарили эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде
20:11 17.02.2026
Российским атлетам не подарили эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде
Российским атлетам не подарили эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде
Российским атлетам не подарили эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде

© AP Photo / Robert F. BukatyОлимпийские кольца в Италии
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Олимпийские кольца в Италии. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны, которые предназначались для атлетов-олимпийцев на Олимпийских играх в Италии, сообщил ски-альпинист Никита Филиппов.
Ранее один из южнокорейских брендов - спонсор Олимпиады представил эксклюзивный смартфон-раскладушку для участников зимних Игр в Италии. На сайте компании подчеркивалось, что телефоны с олимпийской гравировкой получат почти 3800 участников Олимпиады и Паралимпиады.
"Первый день в Олимпийской деревне в Бормио. Распаковка экипировки для нейтральных атлетов! Всем выдают Samsung, а нас обделили. Дали только шампунь с зубной пастой. Ну ладно, мы сюда не за телефонами приехали", - написал Филиппов в своем Telegram-канале.
В 2024 году на летней Олимпиаде в Париже российские атлеты также остались без телефонов от производителя, являющегося спонсором Игр.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: расписание, участники, где смотреть
