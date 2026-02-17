https://ria.ru/20260217/olimpiada-2075048303.html
Канадские конькобежки выиграли командную гонку на Олимпиаде
Канадские конькобежки Ивани Блонден, Валери Мальте и Изабель Вайдеман выиграли командную гонку на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
