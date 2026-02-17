Рейтинг@Mail.ru
Канадские конькобежки выиграли командную гонку на Олимпиаде
19:13 17.02.2026 (обновлено: 20:18 17.02.2026)
Канадские конькобежки выиграли командную гонку на Олимпиаде
Канадские конькобежки выиграли командную гонку на Олимпиаде
Канадские конькобежки Ивани Блонден, Валери Мальте и Изабель Вайдеман выиграли командную гонку на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026
Новости
Канадские конькобежки выиграли командную гонку на Олимпиаде

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Канадские конькобежки Ивани Блонден, Валери Мальте и Изабель Вайдеман выиграли командную гонку на Олимпийских играх в Италии.
Представительницы Канады финишировали с результатом 2 минуты 55,81 секунды, опередив в финале соперниц из Нидерландов (Йой Бёне, Марейке Груневауд, Антуанетта Рейпма-де Йонг) на 0,96 секунды. Бронзовые награды завоевали японки Аяно Сато, Михо Такаги и Хана Ноакэ.
У мужчин победу одержали итальянцы Давиде Гьотто, Андреа Джованнини и Микеле Мальфатти (3.39,20), опередившие в финале американцев Итана Сепурана, Кейси Доусона и Эмери Лемана на 4,51 секунды. Третье место заняли китайцы Лю Ханьбинь, У Юй и Ли Вэньхао.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
