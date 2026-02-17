Рейтинг@Mail.ru
"Судьи заряжены": Козловский разнес новый мировой рекорд в фигурном катании - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
00:59 17.02.2026 (обновлено: 01:03 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/olimpiada-2074825725.html
"Судьи заряжены": Козловский разнес новый мировой рекорд в фигурном катании
"Судьи заряжены": Козловский разнес новый мировой рекорд в фигурном катании - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
"Судьи заряжены": Козловский разнес новый мировой рекорд в фигурном катании
Чемпион Европы 2020 года в парном катании Дмитрий Козловский раскритиковал рекордные оценки японских фигуристов Рику Миура/Рюити Кихара на Олимпийских играх в... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T00:59:00+03:00
2026-02-17T01:03:00+03:00
фигурное катание
спорт
италия
таллин
рюити кихара
пётр гуменник
дмитрий козловский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053534364_0:112:3124:1869_1920x0_80_0_0_d097362be08948532c0d85d26bdb355c.jpg
https://ria.ru/20260217/olimpiada-2074824253.html
https://ria.ru/20260216/figuristy-2074598603.html
италия
таллин
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053534364_388:0:3117:2047_1920x0_80_0_0_e5af8a7ad95d32f5a11fe95b9fb66fec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, таллин, рюити кихара, пётр гуменник, дмитрий козловский
Фигурное катание, Спорт, Италия, Таллин, Рюити Кихара, Пётр Гуменник, Дмитрий Козловский
"Судьи заряжены": Козловский разнес новый мировой рекорд в фигурном катании

Фигурист Козловский раскритиковал рекордные баллы Миуры и Кихары на Олимпиаде

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександра Бойкова и Дмитрий Козловский
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Чемпион Европы 2020 года в парном катании Дмитрий Козловский раскритиковал рекордные оценки японских фигуристов Рику Миура/Рюити Кихара на Олимпийских играх в Италии.
Миура и Кихара в произвольной программе олимпийского турнира набрали 158,13 балла и установили мировой рекорд, превзойдя достижение россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, установленное на чемпионате Европы-2022 в Таллине (157,46).
Рику Миура и Рюити Кихара - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Миура и Кихара побили мировой рекорд Мишиной и Галлямова на ОИ
00:33
"Это уже, конечно, перебор. 158 за произвольную программу для этой пары - абсолютный перебор, она на эти баллы не катает. Они хотят сказать, что четыре года назад с четверной подкруткой (ставшие олимпийскими чемпионами китайцы) Суй/Хань им бы проиграли? Это абсолютно несерьезные действия со стороны судей, рисовать такие баллы некрасиво и бестактно в отношении всех спортсменов, которые сейчас будут выходить на лед", - сказал Козловский во время трансляции на Okko.
"Судьи очень были заряжены на такие баллы, на такие результаты", - добавил фигурист.
Японский дуэт два раза выигрывал серебро Олимпиад в командных соревнованиях, они являются двукратными чемпионами мира и двукратными серебряными призерами мировых первенств.
Российские дуэты не были допущены на Олимпиаду в Италии в танцах на льду и парном катании. На Играх 2026 года выступают только одиночники - Петр Гуменник и Аделия Петросян.
Немецкие фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Фигурист из Питера мчится к золоту Олимпиады: почему он уехал из России
Вчера, 08:30
 
Фигурное катаниеСпортИталияТаллинРюити КихараПётр ГуменникДмитрий Козловский
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Салават Юлаев
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ш. Цзюньчэн
    66
    42
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Барселона
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Лечче
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Амур
    0
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Укидзима
    А. Захарова
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    А. Калинская
    614
    266
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала