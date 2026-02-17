"Судьи заряжены": Козловский разнес новый мировой рекорд в фигурном катании

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Чемпион Европы 2020 года в парном катании Дмитрий Козловский раскритиковал рекордные оценки японских фигуристов Рику Миура/Рюити Кихара на Олимпийских играх в Италии.
Миура и Кихара в произвольной программе олимпийского турнира набрали 158,13 балла и установили мировой рекорд, превзойдя достижение россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, установленное на чемпионате Европы-2022 в Таллине (157,46).
"Это уже, конечно, перебор. 158 за произвольную программу для этой пары - абсолютный перебор, она на эти баллы не катает. Они хотят сказать, что четыре года назад с четверной подкруткой (ставшие олимпийскими чемпионами китайцы) Суй/Хань им бы проиграли? Это абсолютно несерьезные действия со стороны судей, рисовать такие баллы некрасиво и бестактно в отношении всех спортсменов, которые сейчас будут выходить на лед", - сказал Козловский во время трансляции на Okko.
"Судьи очень были заряжены на такие баллы, на такие результаты", - добавил фигурист.
Японский дуэт два раза выигрывал серебро Олимпиад в командных соревнованиях, они являются двукратными чемпионами мира и двукратными серебряными призерами мировых первенств.
Российские дуэты не были допущены на Олимпиаду в Италии в танцах на льду и парном катании. На Играх 2026 года выступают только одиночники - Петр Гуменник и Аделия Петросян.