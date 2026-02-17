Рейтинг@Mail.ru
Петросян представит короткую программу на Олимпиаде 17 февраля
Фигурное катание
 
00:38 17.02.2026
Петросян представит короткую программу на Олимпиаде 17 февраля
Петросян представит короткую программу на Олимпиаде 17 февраля
Российская фигуристка Аделия Петросян представит короткую программу в женском одиночном катании во вторник, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T00:38:00+03:00
2026-02-17T00:38:00+03:00
фигурное катание
спорт
италия
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
россия
спорт, италия, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, россия
Фигурное катание, Спорт, Италия, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Россия
Петросян представит короткую программу на Олимпиаде 17 февраля

Россиянка Петросян представит короткую программу на Олимпиаде 17 февраля

Российская фигуристка Аделия Петросян на тренировке перед соревнованиями по фигурному катанию Олимпийских игр 2026
Российская фигуристка Аделия Петросян на тренировке перед соревнованиями по фигурному катанию Олимпийских игр 2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российская фигуристка Аделия Петросян на тренировке перед соревнованиями по фигурному катанию Олимпийских игр 2026. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян представит короткую программу в женском одиночном катании во вторник, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии.
Соревнования начнутся в 20:45 мск, россиянка заявлена под вторым стартовым номером.
Произвольные программы одиночницы представят 19 февраля.
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Финала Гран-при России.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Фигурное катание, Спорт, Италия, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Россия
 
