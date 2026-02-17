https://ria.ru/20260217/olimpiada-2074824746.html
Петросян представит короткую программу на Олимпиаде 17 февраля
Российская фигуристка Аделия Петросян представит короткую программу в женском одиночном катании во вторник, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T00:38:00+03:00
фигурное катание
спорт
италия
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
россия
италия
россия
спорт, италия, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, россия
Фигурное катание, Спорт, Италия, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Россия
