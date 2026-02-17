Рейтинг@Mail.ru
Миура и Кихара побили мировой рекорд Мишиной и Галлямова на ОИ
Фигурное катание
 
00:33 17.02.2026
Миура и Кихара побили мировой рекорд Мишиной и Галлямова на ОИ
Миура и Кихара побили мировой рекорд Мишиной и Галлямова на ОИ
Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара установили мировой рекорд по набранным баллам в произвольной программе в парном катании на зимних Олимпийских играх РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Миура и Кихара побили мировой рекорд Мишиной и Галлямова на ОИ

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара установили мировой рекорд по набранным баллам в произвольной программе в парном катании на зимних Олимпийских играх в Италии.
В понедельник Миура и Кихара, которые были на пятом месте после короткой программы, по итогам произвольного проката набрали 158,13 балла. Суммарно дуэт заработал 231,24 очка.
Миура и Кихара побили мировой рекорд, который ранее принадлежал российской паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Он был установлен на чемпионате Европы 2022 года (157,46).
Японский дуэт два раза выигрывал серебро Олимпиад в командных соревнованиях, они являются двукратными чемпионами мира и двукратными серебряными призерами мировых первенств.
Российские дуэты не были допущены на Олимпиаду в Италии в танцах на льду и парном катании. На Играх 2026 года выступают только одиночники - Петр Гуменник и Аделия Петросян.
Фигурное катание
 
