Бобслеистка Майерс-Тейлор завоевала золото Олимпиады

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американская бобслеистка Элана Майерс-Тейлор завоевала золото в монобобе на Олимпийских играх в Италии.

Майерс-Тейлор 41 год. Она впервые в карьере выиграла золотую медаль Олимпийских игр. Также в ее активе три серебра и две бронзы Олимпиад, четыре победы на чемпионатах мира.