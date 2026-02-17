Рейтинг@Mail.ru
Бобслеистка Майерс-Тейлор завоевала золото Олимпиады
00:14 17.02.2026
Бобслеистка Майерс-Тейлор завоевала золото Олимпиады
Бобслеистка Майерс-Тейлор завоевала золото Олимпиады - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Бобслеистка Майерс-Тейлор завоевала золото Олимпиады
Американская бобслеистка Элана Майерс-Тейлор завоевала золото в монобобе на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
спорт, италия, кейли хамфрис, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Кейли Хамфрис, Зимние Олимпийские игры 2026
Бобслеистка Майерс-Тейлор завоевала золото Олимпиады

Американская бобслеистка Майерс-Тейлор завоевала золото Олимпиады в Италии

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЭлана Майерс-Тейлор и Шеррелл Гарретт (США)
Элана Майерс-Тейлор и Шеррелл Гарретт (США) - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Элана Майерс-Тейлор и Шеррелл Гарретт (США). Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американская бобслеистка Элана Майерс-Тейлор завоевала золото в монобобе на Олимпийских играх в Италии.
По итогам четырех попыток Майерс-Тейлор показала результат 3 минуты 57,93 секунды. Второй стала немка Лаура Нольте (отставание - 0,04 секунды). Третье место заняла американка Кейли Хамфрис (+0,12).
Сара Шлепер c 4-летним сыном участвует в гонке Кубка мира по слалому - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Мать и сын впервые в истории выступили на одной зимней Олимпиаде
Вчера, 20:29
Майерс-Тейлор 41 год. Она впервые в карьере выиграла золотую медаль Олимпийских игр. Также в ее активе три серебра и две бронзы Олимпиад, четыре победы на чемпионатах мира.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Фигуристка Каори Сакамото - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Истерика украинцев, пьянки и дефицит презервативов: скандалы Олимпиады-2026
Вчера, 19:35
 
СпортИталияКейли ХамфрисЗимние Олимпийские игры 2026
 
