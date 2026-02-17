https://ria.ru/20260217/obrushenie-2074976725.html
В Ленинградской области обрушилось здание военной полиции
В городе Сертолово обрушилось здание военной полиции, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:32:00+03:00
2026-02-17T15:32:00+03:00
2026-02-17T20:15:00+03:00
ленинградская область
происшествия
сертолово
александр дрозденко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
