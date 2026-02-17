Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области обрушилось здание военной полиции - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 17.02.2026 (обновлено: 20:15 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/obrushenie-2074976725.html
В Ленинградской области обрушилось здание военной полиции
В Ленинградской области обрушилось здание военной полиции - РИА Новости, 17.02.2026
В Ленинградской области обрушилось здание военной полиции
В городе Сертолово обрушилось здание военной полиции, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:32:00+03:00
2026-02-17T20:15:00+03:00
ленинградская область
происшествия
сертолово
александр дрозденко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074973942_0:121:1080:729_1920x0_80_0_0_e2c2238f166a015720c542d18f019a2b.jpg
ленинградская область
сертолово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074973942_0:20:1080:830_1920x0_80_0_0_75a5214e5c8aa481901a80e35c0381e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, происшествия, сертолово, александр дрозденко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ленинградская область, Происшествия, Сертолово, Александр Дрозденко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

В Ленинградской области обрушилось здание военной полиции

© Фото : соцсетиОбрушение здания в Сертолово
Обрушение здания в Сертолово - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : соцсети
Обрушение здания в Сертолово
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В городе Сертолово обрушилось здание военной полиции, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«

"Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших", — написал он в Telegram-канале.

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Обстановка у здания военной полиции в Сертолово.

Обстановка у здания военной полиции в Ленобласти, где произошло обрушение

Обстановка у здания военной полиции в Сертолово.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Обстановка у здания военной полиции в Сертолово.

Здание военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области после частичного обрушения

Обстановка у здания военной полиции в Сертолово.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Обстановка у здания военной полиции в Сертолово.

Обстановка у здания военной полиции в Ленобласти, где произошло обрушение

Обстановка у здания военной полиции в Сертолово.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
3 из 3

Обстановка у здания военной полиции в Сертолово.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
1 из 3

Обстановка у здания военной полиции в Сертолово.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
2 из 3

Обстановка у здания военной полиции в Сертолово.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
3 из 3
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и пожарные. Специалисты выясняют причины ЧП.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и о халатности. Военная прокуратура взяла ситуацию на контроль.
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкОбстановка у военной части в Сертолово Ленинградской области
Обстановка у военной части в Сертолово Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Обстановка у военной части в Сертолово Ленинградской области
 
Ленинградская областьПроисшествияСертоловоАлександр ДрозденкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала