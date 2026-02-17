Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге рассказали о пользе замерзания Ладожского озера для нерп
17:18 17.02.2026 (обновлено: 17:32 17.02.2026)
В Петербурге рассказали о пользе замерзания Ладожского озера для нерп
В Петербурге рассказали о пользе замерзания Ладожского озера для нерп - РИА Новости, 17.02.2026
В Петербурге рассказали о пользе замерзания Ладожского озера для нерп
Полное замерзание Ладожского озера создает благоприятные условия для размножения балтийской и ладожской нерпы, у фонда спасения этих животных будет меньше... РИА Новости, 17.02.2026
В Петербурге рассказали о пользе замерзания Ладожского озера для нерп

"Водоканал Петербурга": замерзание Ладоги благоприятно для размножения нерп

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкЛадожский нерпенок Крошик в водах Ладожского озера у острова Валаам
Ладожский нерпенок Крошик в водах Ладожского озера у острова Валаам - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
Ладожский нерпенок Крошик в водах Ладожского озера у острова Валаам. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Полное замерзание Ладожского озера создает благоприятные условия для размножения балтийской и ладожской нерпы, у фонда спасения этих животных будет меньше "пациентов", сообщил "Водоканал Санкт-Петербурга", который с 2014 года участвует в реабилитации ластоногих.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщал в понедельник, что Ладожское озеро полностью покрылось льдом, ледовый покров Финского залива составляет 80% от площади его акватории.
Замерзшее Балтийское море в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Ученый объяснил, почему Балтийское море стало замерзать
6 февраля, 11:54
"Впервые с 2017 года полностью замерзла восточная часть Финского залива, и целиком покрылось льдом Ладожское озеро. Такая ледовая обстановка — настоящий подарок для ластоногих, которым для размножения необходимы обширные ледовые поля", – говорится в сообщении.
Как отметил сооснователь фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев, специалисты фонда в связи с благоприятной для ластоногих зимой не ожидают большого числа "пациентов". В связи с обилием естественных снежных убежищ фонд также принял решение отказаться от традиционного строительства искусственных снежных и тростниковых укрытий для нерп и тюленей на льду.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским "Водоканалом".
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
Самцы ладожской кольчатой нерпы Крошик и Шлиссик, которых летом временно переселили в плавучий вольер на Ладожском озере, вернулись в центр реабилитации - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Нерпы Крошик и Шлиссик вернулись в центр реабилитации
20 сентября 2025, 15:31
 
ОбществоЛадожское озероФинский заливРепиноАлександр КолесовВодоканал Санкт-ПетербургаГУП «Водоканал Санкт-ПетербургаСанкт-Петербург
 
 
