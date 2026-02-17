В Петербурге рассказали о пользе замерзания Ладожского озера для нерп

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Полное замерзание Ладожского озера создает благоприятные условия для размножения балтийской и ладожской нерпы, у фонда спасения этих животных будет меньше "пациентов", сообщил "Водоканал Санкт-Петербурга", который с 2014 года участвует в реабилитации ластоногих.

"Впервые с 2017 года полностью замерзла восточная часть Финского залива, и целиком покрылось льдом Ладожское озеро. Такая ледовая обстановка — настоящий подарок для ластоногих, которым для размножения необходимы обширные ледовые поля", – говорится в сообщении

Как отметил сооснователь фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев, специалисты фонда в связи с благоприятной для ластоногих зимой не ожидают большого числа "пациентов". В связи с обилием естественных снежных убежищ фонд также принял решение отказаться от традиционного строительства искусственных снежных и тростниковых укрытий для нерп и тюленей на льду.

Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским "Водоканалом".