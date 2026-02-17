Внедрение ИИ выведет историческую науку из кризиса, заявили в Минобрнауки

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская историческая наука переживает кризис, выйти из которого позволит активное использование искусственного интеллекта и развитие отечественных нейросетей, заявил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский во время круглого стола в Российском историческом обществе.

"В настоящее время российская историческая наука переживает своего рода кризис. Это не страшно само по себе - любая наука развивается через кризисы", - сказал Могилевский

Он отметил, что искусственный интеллект, который воспринимается многими как "могильщик" исторического образования и науки, на самом деле - шанс вывести их на качественно новый уровень.

"На мой взгляд, самый надежный способ выйти из нынешнего кризиса историописания, конечно, при этом признав его, - это вооружиться искусственным интеллектом и начать действовать наступательно", - добавил Могилевский.

Замминистра подчеркнул, что необходимо обучать отечественные нейросети на верифицированных базах исторических данных.