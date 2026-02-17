Рейтинг@Mail.ru
Внедрение ИИ выведет историческую науку из кризиса, заявили в Минобрнауки - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
15:00 17.02.2026 (обновлено: 16:13 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/nauka-2074968648.html
Внедрение ИИ выведет историческую науку из кризиса, заявили в Минобрнауки
Внедрение ИИ выведет историческую науку из кризиса, заявили в Минобрнауки - РИА Новости, 17.02.2026
Внедрение ИИ выведет историческую науку из кризиса, заявили в Минобрнауки
Российская историческая наука переживает кризис, выйти из которого позволит активное использование искусственного интеллекта и развитие отечественных... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:00:00+03:00
2026-02-17T16:13:00+03:00
наука
россия
константин могилевский
российское историческое общество
федеральное архивное агентство (росархив)
общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991522315_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_8374965863a4fa05792095e03254c278.jpg
https://ria.ru/20260214/intellekt-2074352615.html
https://ria.ru/20260213/glava-2074241744.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991522315_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_76157a96d7759595a212c11a9783e6e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, константин могилевский, российское историческое общество, федеральное архивное агентство (росархив), общество, социальный навигатор, сн_образование
Наука, Россия, Константин Могилевский, Российское историческое общество, Федеральное архивное агентство (Росархив), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Внедрение ИИ выведет историческую науку из кризиса, заявили в Минобрнауки

Могилевский: активное использование ИИ выведет историческую науку из кризиса

© iStock.com / gorodenkoffКомпьютерные технологии
Компьютерные технологии - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Компьютерные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская историческая наука переживает кризис, выйти из которого позволит активное использование искусственного интеллекта и развитие отечественных нейросетей, заявил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский во время круглого стола в Российском историческом обществе.
"В настоящее время российская историческая наука переживает своего рода кризис. Это не страшно само по себе - любая наука развивается через кризисы", - сказал Могилевский.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В ИМЭМО РАН рассказали, сможет ли ИИ написать новую симфонию Чайковского
14 февраля, 10:20
Он отметил, что искусственный интеллект, который воспринимается многими как "могильщик" исторического образования и науки, на самом деле - шанс вывести их на качественно новый уровень.
"На мой взгляд, самый надежный способ выйти из нынешнего кризиса историописания, конечно, при этом признав его, - это вооружиться искусственным интеллектом и начать действовать наступательно", - добавил Могилевский.
Замминистра подчеркнул, что необходимо обучать отечественные нейросети на верифицированных базах исторических данных.
Он напомнил, что в 2021 году американская организация "OpenAI" исчерпала все доступные на тот момент в интернете ресурсы для обучения своего чат-бота. Поэтому единственный путь, позволяющий конкурировать с подобными моделями, предполагает обучение российских нейросетей на данных, которых нет в интернете. Основными держателями таких данных выступают библиотеки и Росархив.
ИИ-процессор Ascend 910 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Сотрудник американской ИИ-компании уволился и предупредил мир об опасности
13 февраля, 17:39
 
НаукаРоссияКонстантин МогилевскийРоссийское историческое обществоФедеральное архивное агентство (Росархив)ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала