В Петербурге мусоровоз въехал в автомобиль ГИБДД при оформлении ДТП

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, во вторник на Пулковском шоссе столкнулись легковой автомобиль и грузовик, никто не пострадал.

"На место прибыли два экипажа Госавтоинспекции. В момент оформления аварии мусоровоз совершил наезд на один из стоящий служебных автомобилей. В результате аварии один из полицейских с травмами госпитализирован", – говорится в сообщении.