В Петербурге мусоровоз въехал в автомобиль ГИБДД при оформлении ДТП
10:05 17.02.2026
В Петербурге мусоровоз въехал в автомобиль ГИБДД при оформлении ДТП
В Петербурге мусоровоз въехал в автомобиль ГИБДД при оформлении ДТП - РИА Новости, 17.02.2026
В Петербурге мусоровоз въехал в автомобиль ГИБДД при оформлении ДТП
Мусоровоз въехал в автомобиль ГИБДД при оформлении ДТП на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, пострадал один полицейский, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 17.02.2026
санкт-петербург
В Петербурге мусоровоз въехал в автомобиль ГИБДД при оформлении ДТП

В Петербурге полицейский пострадал при наезде мусоровоза на машину ГИБДД

Инспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Мусоровоз въехал в автомобиль ГИБДД при оформлении ДТП на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, пострадал один полицейский, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, во вторник на Пулковском шоссе столкнулись легковой автомобиль и грузовик, никто не пострадал.
"На место прибыли два экипажа Госавтоинспекции. В момент оформления аварии мусоровоз совершил наезд на один из стоящий служебных автомобилей. В результате аварии один из полицейских с травмами госпитализирован", – говорится в сообщении.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
