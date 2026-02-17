https://ria.ru/20260217/musorovoz-2074875022.html
В Петербурге мусоровоз въехал в автомобиль ГИБДД при оформлении ДТП
В Петербурге мусоровоз въехал в автомобиль ГИБДД при оформлении ДТП
В Петербурге мусоровоз въехал в автомобиль ГИБДД при оформлении ДТП
Мусоровоз въехал в автомобиль ГИБДД при оформлении ДТП на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, пострадал один полицейский, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 17.02.2026
санкт-петербург
В Петербурге мусоровоз въехал в автомобиль ГИБДД при оформлении ДТП
В Петербурге полицейский пострадал при наезде мусоровоза на машину ГИБДД