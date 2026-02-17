На Крымском мосту задержали 16 пассажирских поездов

Движение транспорта по Крымскому мосту остановили в понедельник в 18:40 мск. Мост на данный момент остается перекрытым.

Отставание от графика составляет от 1,5 до восьми часов, сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования более четырех часов, будут обеспечены питанием, отметили в СКЖД.