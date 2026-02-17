"Идеальный шторм". Досье Эпштейна привело к небывалому скандалу в Европе

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Монархия в Норвегии под угрозой — выяснилось, что будущая королева Метте-Марит была тесно связана с Джеффри Эпштейном. А ее сына обвиняют в нескольких изнасилованиях. Что происходит в Осло — в материале РИА Новости.

Королевский рот

СМИ утверждают: по предварительным данным, в файлах Эпштейна кронпринцесса упоминается больше тысячи раз. Метте-Марит не скрывала дружбы со скандальным финансистом. Сейчас говорит, что не знала о его преступлениях. Королевский дом подчеркнул: в 2013-м, как только против американца выдвинули обвинения, все контакты с ним сразу были прекращены.

Как выяснила газета Verdens Gang (VG), в 2013-м Эпштейн предложил Метте-Марит записать ее на прием к знакомому стоматологу для отбеливания зубов. Кронпринцесса приняла приглашение и вместе с подругой четыре дня прожила в доме финансиста в Палм-Бич.

Телерадиокомпания NRK сообщила: Эпштейн пользовался советами Метте-Марит для "охоты на жен". В частности, она говорила ему, что француженки больше подходят для адюльтеров, в то время как скандинавки — для брака.

"Я хотела бы попросить прощения за мою дружбу с Эпштейном. Для меня важно извиниться перед всеми, кого я разочаровала. Некоторые сообщения между Эпштейном и мной не соответствуют тому, кем я хочу быть", — покаялась кронпринцесса.

Но скандал уже не остановить. Совет по психическому здоровью Норвегии, который курировала будущая королева, приостановил сотрудничество с ней. "Кронпринцесса прямо по ходу церковной службы переписывается с лицом, осужденным за сексуальные преступления. Возникает вопрос: как она может представлять страну?" — возмущается издание Aftenposten.

Согласно результатам опроса социологической службы Verian, 47,6 процента норвежцев уже не хотят, чтобы Метте-Марит стала их королевой. Еще 23,5 процента затруднились с ответом.

Дела семейные

Вообще уровень поддержки монархии в Норвегии варьируется между 60 и 80 процентами. Из-за скандала с кронпринцессой в парламенте поставили на голосование вопрос о переходе к чисто республиканскому правлению. Поддержали это лишь 26 депутатов, против — 141.

Любовь населения к королевской семье держится в основном на 88-летней Соне Харальдсон — жене 88-летнего короля Харальда V. Вокруг них была создана красивая романтическая история о том, как принц влюбился в простую девушку, долго добивался разрешения на брак, а потом они жили долго и счастливо.

Сын Сони и Харальда Хокон в 2001-м женился на Метте-Марит — тоже из народа, причем с ребенком. Но красивая сказка не повторилась. Этот ребенок, Мариус Борг Хёйби, отец которого — наркоторговец, нанес королевской семье едва ли не больше ущерба, чем тысяча упоминаний о его матери в файлах Эпштейна.

В начале февраля незаконнорожденный 29-летний сын кронпринцессы попал на скамью подсудимых за четыре изнасилования. Судя по материалам дела, жертвы были сильно пьяны, а Хёйби снимал похождения на мобильный телефон.

По словам одной пострадавшей, Хёйби изнасиловал ее в 2018-м в королевском поместье Скаугум под Осло. У них был "очень короткий секс", который она "прекратила". Потом "провалилась в черную дыру" — больше ничего не помнит. Уверена: ей в напитки подсыпали наркотики.

Мариус утверждает, что тоже ничего не помнит. И просит соотечественников о снисхождении: дескать, всю жизнь на него давил статус матери. С этим грузом он боролся при помощи секса, алкоголя и наркотиков. Теперь ему грозит до 16 лет тюрьмы.

У сестры Хокона, принцессы Марты Луизы Норвежской, судьба тоже любопытная. В 2024-м она вышла замуж за самопровозглашенного шамана из Лос-Анджелеса Дурека Верретту. Тот выступает против химиотерапии, твердит, что онкологи просто дурят пациентов, зарабатывая на них деньги. Отстаивает теорию заговора о рептилоидах.

Дань традициям

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин считает, что норвежской монархии пока ничто не угрожает.

"Конечно, всем неприятны скандалы, связанные с королевской семьей, но короли и королевы — это традиция, от которой не откажутся только из-за того, что кто-то не оправдал ожиданий. К тому же и в парламентских республиках к власти порой приходят люди, замешанные в педофилии и изнасилованиях", — указывает эксперт.

Политолог Алексей Макаркин с этим согласен. Для Норвегии монархия — символ независимости, добавляет он.

"На протяжении большей части своей истории норвежцы зависели то от Дании, то от Швеции. Однако нарастало национально-освободительное движение, участники которого, в конце концов, пригласили к себе датского принца Хокона VII. Он потом не смирился с нацистской оккупацией, что послужило еще одним поводом гордиться монархией. В то же время нынешние скандалы вокруг королевской семьи пошатнули ее авторитет. Чтобы минимизировать ущерб, власти всерьез обсуждают, станет ли Метте-Марит королевой. Технически, когда ее муж взойдет на престол, она может остаться принцессой. Видимо, окончательное решение примут в зависимости от эффективности нынешнего антикризисного пиара. Что касается Хокона, то его репутация ничем не запятнана", — отметил эксперт.