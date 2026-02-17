В ЛНР более 150 человек ликвидируют последствия атаки ВСУ на Центральный

ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Более 150 человек ликвидируют последствия атаки ВСУ поселка Центральный в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале

Глава ЛНР Леонид Пасечник 14 февраля заявил об атаке ВСУ на поселок Центральный в Луганской Народной Республике. По данным минздрава региона, 24 человека пострадали, один мужчина скончался в больнице.

"В поселке Центральный активно идет ликвидация последствий субботней атаки БПЛА. В восстановительных работах задействовано более 150 человек", - сообщил Пасечник.

Глава ЛНР подчеркнул, что необходимо как можно быстрее закрыть тепловой контур в поврежденных домах и соцобъектах.

"Нужно обеспечить людям тепло и комфортные условия. Уже проделан огромный объем работы", - пояснил Пасечник.

Глава региона уточнил, что местные власти вместе с регионом-шефом – Оренбургской областью оперативно организовали необходимую помощь, также активное участие в ликвидации последствий принимает аппарат омбудсмена, Народный фронт, волонтеры и активисты, военные, организации и предприниматели.