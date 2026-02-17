Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР более 150 человек ликвидируют последствия атаки ВСУ на Центральный
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 17.02.2026
В ЛНР более 150 человек ликвидируют последствия атаки ВСУ на Центральный
Более 150 человек ликвидируют последствия атаки ВСУ поселка Центральный в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.02.2026
луганская народная республика
луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
В ЛНР более 150 человек ликвидируют последствия атаки ВСУ на Центральный

Пасечник: более 150 человек ликвидируют последствия атаки ВСУ на Центральный

© Фото : пресс-служба главы ЛНРПоследствия удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР
Последствия удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
Последствия удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Более 150 человек ликвидируют последствия атаки ВСУ поселка Центральный в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 14 февраля заявил об атаке ВСУ на поселок Центральный в Луганской Народной Республике. По данным минздрава региона, 24 человека пострадали, один мужчина скончался в больнице.
"В поселке Центральный активно идет ликвидация последствий субботней атаки БПЛА. В восстановительных работах задействовано более 150 человек", - сообщил Пасечник.
Глава ЛНР подчеркнул, что необходимо как можно быстрее закрыть тепловой контур в поврежденных домах и соцобъектах.
"Нужно обеспечить людям тепло и комфортные условия. Уже проделан огромный объем работы", - пояснил Пасечник.
Глава региона уточнил, что местные власти вместе с регионом-шефом – Оренбургской областью оперативно организовали необходимую помощь, также активное участие в ликвидации последствий принимает аппарат омбудсмена, Народный фронт, волонтеры и активисты, военные, организации и предприниматели.
"Благодарю всех, кто протянул руку помощи нашим землякам. Такая поддержка очень важна. Она показывает, что, объединившись, мы способны справиться с любыми вызовами", - дополнил Пасечник.
22 июня 2022, 17:18
 
Луганская Народная Республика
Леонид Пасечник
Вооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
