В ЛНР более 150 человек ликвидируют последствия атаки ВСУ на Центральный
Более 150 человек ликвидируют последствия атаки ВСУ поселка Центральный в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.02.2026
луганская народная республика
ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости.
Более 150 человек ликвидируют последствия атаки ВСУ поселка Центральный в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале
.
Глава ЛНР Леонид Пасечник
14 февраля заявил об атаке ВСУ
на поселок Центральный в Луганской Народной Республике. По данным минздрава региона, 24 человека пострадали, один мужчина скончался в больнице.
"В поселке Центральный активно идет ликвидация последствий субботней атаки БПЛА. В восстановительных работах задействовано более 150 человек", - сообщил Пасечник.
Глава ЛНР подчеркнул, что необходимо как можно быстрее закрыть тепловой контур в поврежденных домах и соцобъектах.
"Нужно обеспечить людям тепло и комфортные условия. Уже проделан огромный объем работы", - пояснил Пасечник.
Глава региона уточнил, что местные власти вместе с регионом-шефом – Оренбургской областью
оперативно организовали необходимую помощь, также активное участие в ликвидации последствий принимает аппарат омбудсмена, Народный фронт, волонтеры и активисты, военные, организации и предприниматели.
"Благодарю всех, кто протянул руку помощи нашим землякам. Такая поддержка очень важна. Она показывает, что, объединившись, мы способны справиться с любыми вызовами", - дополнил Пасечник.