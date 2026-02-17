Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предложили объявить республику территорией кириллицы
10:43 17.02.2026
В Крыму предложили объявить республику территорией кириллицы
В Крыму предложили объявить республику территорией кириллицы
Крым намерены объявить территорией кириллицы и разработать специальный архитектурно-художественный стиль, сообщил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 17.02.2026
В Крыму предложили объявить республику территорией кириллицы

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Крым намерены объявить территорией кириллицы и разработать специальный архитектурно-художественный стиль, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В рамках Дней Республики Крым в Совете Федерации России, которые запланированы весной 2026 года, мы предлагаем обсудить возможность реализации проекта по разработке архитектурно-художественного стиля республики "Крым — территория кириллицы", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его мнению, воплощение этой идеи сделает Крым ещё более привлекательным и современным регионом, образцом для других субъектов Российской Федерации.
Спикер также сообщил, что в Крыму заменены на русские названия порядка 500 рекламных вывесок, содержащих иностранные слова - около половины от общего числа рекламных вывесок, нуждающихся в замене. Эта работа будет продолжена, подчеркнул Константинов.
