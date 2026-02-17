В Крыму предложили объявить республику территорией кириллицы

По его мнению, воплощение этой идеи сделает Крым ещё более привлекательным и современным регионом, образцом для других субъектов Российской Федерации.

Спикер также сообщил, что в Крыму заменены на русские названия порядка 500 рекламных вывесок, содержащих иностранные слова - около половины от общего числа рекламных вывесок, нуждающихся в замене. Эта работа будет продолжена, подчеркнул Константинов.