В Крыму предложили объявить республику территорией кириллицы
В Крыму предложили объявить республику территорией кириллицы - РИА Новости, 17.02.2026
В Крыму предложили объявить республику территорией кириллицы
Крым намерены объявить территорией кириллицы и разработать специальный архитектурно-художественный стиль, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Крым намерены объявить территорией кириллицы и разработать специальный архитектурно-художественный стиль, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В рамках Дней Республики Крым
в Совете Федерации России
, которые запланированы весной 2026 года, мы предлагаем обсудить возможность реализации проекта по разработке архитектурно-художественного стиля республики "Крым — территория кириллицы", - написал Константинов
в своем Telegram-канале
.
По его мнению, воплощение этой идеи сделает Крым ещё более привлекательным и современным регионом, образцом для других субъектов Российской Федерации.
Спикер также сообщил, что в Крыму заменены на русские названия порядка 500 рекламных вывесок, содержащих иностранные слова - около половины от общего числа рекламных вывесок, нуждающихся в замене. Эта работа будет продолжена, подчеркнул Константинов.