Костромская "Меренга" расширяет рынки сбыта

КОСТРОМА, 17 фев – РИА Новости. Костромская компания "Меренга" благодаря поддержке региона расширяет рынки сбыта, поставляя продукцию в Китай, Израиль, страны Персидского залива, сообщила пресс-служба областной администрации.

Согласно сообщению, губернатор Костромской области Сергей Ситников посетил компанию "Меренга", и генеральный директор предприятия Андрей Бывших представил ему новую линию для производства жевательного мармелада.

По данным обладминистрации, в 2023 году компания запустила выпуск шоколада под брендом "Костромская Снегурочка", став еще одним примером того, как бизнес продвигает бренд региона. Шоколад, как отмечают власти, пользуется спросом у туристов, как сувенир расходится по всем городам страны. Глава региона поставил задачу в качестве эксперимента представить брендированные сладкие сувениры в точках продаж областных и муниципальных музеев.

"Отличная история с "Костромской Снегурочкой". Конкуренция на кондитерском рынке очень большая, поэтому, когда появляются в названиях географические наименования, сказочные персонажи, это всегда привлекает внимание", - сказал Ситников.

Губернатор провел параллель с популярными шоколадом "Аленка", конфетами "Мишка на севере", подчеркнув, что теперь "Костромская Снегурочка" завоевала популярность не только как бренд, но еще и как вкусная продукция.

"При поддержке Костромской области предприятие принимает активное участие в выставках и ярмарках, а также экспортирует свою продукцию в страны Восточной Европы, Ближнего Востока и Азии. Благодаря этому по итогам девяти месяцев 2025 года увеличен объем выпуска зефира на 15%, мармелада – на 29%, пастилы, конфет, тортов и пирожных на 10,5%", - сообщает обладминистрация.

Ситников подчеркнул, что предприятие активно развивается.