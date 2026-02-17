Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали главу комитета по госзаказу - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 17.02.2026 (обновлено: 16:20 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/komitet-2074891713.html
В Петербурге задержали главу комитета по госзаказу
В Петербурге задержали главу комитета по госзаказу - РИА Новости, 17.02.2026
В Петербурге задержали главу комитета по госзаказу
Председателя комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых задержали в аэропорту Пулково, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:54:00+03:00
2026-02-17T16:20:00+03:00
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
пулково (аэропорт)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074939627_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c9b407987be5d7ca75e9c401830c9fe9.jpg
https://ria.ru/20260213/prokuror-2074149879.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074939627_60:0:1197:853_1920x0_80_0_0_797b0f106e81e7daa8e0a99a9a31138c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, пулково (аэропорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Пулково (аэропорт), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Петербурге задержали главу комитета по госзаказу

СК: в Пулково задержали главу комитета по госзаказу Петербурга Дениса Толстых

© Фото : Комитет по государственному заказу Санкт‑ПетербургаДенис Толстых
Денис Толстых - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Комитет по государственному заказу Санкт‑Петербурга
Денис Толстых
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Председателя комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых задержали в аэропорту Пулково, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
Расследование ведется по статье о превышении должностных полномочий. Следователи установили, что в 2024 году несколько сотрудников комитета по госзаказу начали предоставлять некоторым компаниям незаконные преимущества, обеспечивая им победу в конкурсах на заключение госконтрактов. Организатором преступной схемы СК считает Толстых.
"Он задержан в аэропорту "Пулково" при попытке вылететь из Санкт-Петербурга", — говорится в релизе.
Сейчас с задержанным работают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения. Оперативную поддержку оказывает региональное управление ФСБ.
Шестого февраля задержали другого фигуранта этого дела — начальника отдела осуществления централизованных закупок и межведомственного взаимодействия Егор Леонов. Суд отправил его в СИЗО.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Подмосковного прокурора обвинили в получении взятки земельными участками
13 февраля, 13:04
 
Санкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияПулково (аэропорт)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала