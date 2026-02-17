В Петербурге задержали главу комитета по госзаказу

Расследование ведется по статье о превышении должностных полномочий. Следователи установили, что в 2024 году несколько сотрудников комитета по госзаказу начали предоставлять некоторым компаниям незаконные преимущества, обеспечивая им победу в конкурсах на заключение госконтрактов. Организатором преступной схемы СК считает Толстых.