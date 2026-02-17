https://ria.ru/20260217/komitet-2074891713.html
В Петербурге задержали главу комитета по госзаказу
В Петербурге задержали главу комитета по госзаказу
Председателя комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых задержали в аэропорту Пулково, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. РИА Новости, 17.02.2026
СК: в Пулково задержали главу комитета по госзаказу Петербурга Дениса Толстых