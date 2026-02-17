Рейтинг@Mail.ru
12:09 17.02.2026 (обновлено: 12:17 17.02.2026)
Минпросвещения проведет голосование за новое название учебы в колледжах
Минпросвещения РФ проведет голосование за новое название для среднего профессионального образования (СПО) среди учащихся и сотрудников колледжей, его итоги... РИА Новости, 17.02.2026
Минпросвещения проведет голосование за новое название учебы в колледжах

© iStock.com / RidofranzПреподаватель в аудитории
Преподаватель в аудитории - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© iStock.com / Ridofranz
Преподаватель в аудитории. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минпросвещения РФ проведет голосование за новое название для среднего профессионального образования (СПО) среди учащихся и сотрудников колледжей, его итоги подведут через две-три недели, заявил РИА Новости заместитель главы ведомства Владимир Желонкин.
Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изменении наименования "среднее профессиональное образование".
"Мы, во-первых, сделали опросник для самих как обучающихся, так и преподавателей и руководителей системы СПО… Дождемся голосования рейтингового. Думаю, что это (результат - ред.) будет в течение недель двух-трех", - сказал РИА Новости Желонкин.
По его словам, инициатива требует детальной проработки и изменения законодательства.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Путин поручил реорганизовать вузы и колледжи с худшими показателями
12 февраля, 11:26
 
