Минпросвещения проведет голосование за новое название учебы в колледжах
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минпросвещения РФ проведет голосование за новое название для среднего профессионального образования (СПО) среди учащихся и сотрудников колледжей, его итоги подведут через две-три недели, заявил РИА Новости заместитель главы ведомства Владимир Желонкин.
Ранее президент России Владимир Путин
поручил рассмотреть вопрос об изменении наименования "среднее профессиональное образование".
"Мы, во-первых, сделали опросник для самих как обучающихся, так и преподавателей и руководителей системы СПО… Дождемся голосования рейтингового. Думаю, что это (результат - ред.) будет в течение недель двух-трех", - сказал РИА Новости Желонкин.
По его словам, инициатива требует детальной проработки и изменения законодательства.