Хиллари Клинтон заявила, что ее муж не был близким другом Эпштейна

БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон утверждает, что ее муж, бывший президент США Билл Клинтон не поддерживал близких отношений с американским финансистом Джеффри Эпштейном, об этом она заявила в интервью немецкому журналу Spiegel.

"Он ( Билл Клинтон – ред.) не был ему близок. Он несколько раз воспользовался самолётом Эпштейна , чтобы посещать благотворительные проекты, и это было за много лет до того, как Эпштейна признали виновным. Эпштейн скрывал свои преступления до момента вынесения приговора", - сказала она.

Клинтон заявила также, что в документах дела по Эпштейну упоминаются "тысячи людей, в том числе очень известных" и сам факт упоминания не является доказательством их вины в чем-либо.

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.