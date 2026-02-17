Рейтинг@Mail.ru
Хиллари Клинтон заявила, что ее муж не был близким другом Эпштейна
19:06 17.02.2026
Хиллари Клинтон заявила, что ее муж не был близким другом Эпштейна
Хиллари Клинтон заявила, что ее муж не был близким другом Эпштейна
Хиллари Клинтон заявила, что ее муж не был близким другом Эпштейна
Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон утверждает, что ее муж, бывший президент США Билл Клинтон не поддерживал близких отношений с американским... РИА Новости, 17.02.2026
в мире
сша
джеффри эпштейн
билл клинтон
хиллари клинтон
в мире, сша, джеффри эпштейн, билл клинтон, хиллари клинтон
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Билл Клинтон, Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон заявила, что ее муж не был близким другом Эпштейна

Хиллари Клинтон утверждает, что ее муж не был близким другом Эпштейна

Билл и Хиллари Клинтон
 Билл и Хиллари Клинтон
© AP Photo / Evan Agostini
Билл и Хиллари Клинтон. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон утверждает, что ее муж, бывший президент США Билл Клинтон не поддерживал близких отношений с американским финансистом Джеффри Эпштейном, об этом она заявила в интервью немецкому журналу Spiegel.
"Он (Билл Клинтон – ред.) не был ему близок. Он несколько раз воспользовался самолётом Эпштейна, чтобы посещать благотворительные проекты, и это было за много лет до того, как Эпштейна признали виновным. Эпштейн скрывал свои преступления до момента вынесения приговора", - сказала она.
Клинтон заявила также, что в документах дела по Эпштейну упоминаются "тысячи людей, в том числе очень известных" и сам факт упоминания не является доказательством их вины в чем-либо.
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
В миреСШАДжеффри ЭпштейнБилл КлинтонХиллари Клинтон
 
 
