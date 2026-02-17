https://ria.ru/20260217/klinton-2075047650.html
Хиллари Клинтон заявила, что ее муж не был близким другом Эпштейна
Хиллари Клинтон заявила, что ее муж не был близким другом Эпштейна
БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон утверждает, что ее муж, бывший президент США Билл Клинтон не поддерживал близких отношений с американским финансистом Джеффри Эпштейном, об этом она заявила в интервью немецкому журналу Spiegel.
"Он (Билл Клинтон
– ред.) не был ему близок. Он несколько раз воспользовался самолётом Эпштейна
, чтобы посещать благотворительные проекты, и это было за много лет до того, как Эпштейна признали виновным. Эпштейн скрывал свои преступления до момента вынесения приговора", - сказала она.
Клинтон заявила также, что в документах дела по Эпштейну упоминаются "тысячи людей, в том числе очень известных" и сам факт упоминания не является доказательством их вины в чем-либо.
Заместитель генерального прокурора США
Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.