Шатаут Исаева принес "Локомотиву" победу в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:23 17.02.2026 (обновлено: 21:37 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/kkhl-2075065331.html
Шатаут Исаева принес "Локомотиву" победу в матче КХЛ
Шатаут Исаева принес "Локомотиву" победу в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Шатаут Исаева принес "Локомотиву" победу в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T21:23:00+03:00
2026-02-17T21:37:00+03:00
хоккей
спорт
даниил исаев
локомотив (ярославль)
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017928261_0:89:2462:1474_1920x0_80_0_0_ba1e9220b803d7abdc1680b5648aebad.jpg
https://ria.ru/20260217/tsska-2075056983.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, даниил исаев, локомотив (ярославль), нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Даниил Исаев, Локомотив (Ярославль), Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Шатаут Исаева принес "Локомотиву" победу в матче КХЛ

Шатаут Исаева принес ярославскому "Локомотиву" победу над "Нефтехимиком" в КХЛ

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВратарь Даниил Исаев
Вратарь Даниил Исаев - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Вратарь Даниил Исаев. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась победой хозяев со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Единственную шайбу забросил Никита Кирьянов на 3-й минуте. Вратарь "Локомотива" Даниил Исаев отразил 29 бросков и оформил седьмой в сезоне и 34-й в карьере шатаут в КХЛ.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 февраля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Локомотив
1 : 0
Нефтехимик
02:13 • Никита Кирьянов
(Никита Черепанов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Локомотив" (81 очко) возглавляет таблицу Западной конференции. "Нефтехимик" (59) идет шестым на Востоке. Ранее железнодорожники обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ.
В следующем матче "Локомотив" примет минское "Динамо" 21 февраля. "Нефтехимик" днем раньше сыграет с московским "Спартаком" на домашнем льду.
Сергей Калинин - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
ЦСКА уступил "Ладе" и прервал серию побед в КХЛ
Вчера, 20:26
 
ХоккейСпортДаниил ИсаевЛокомотив (Ярославль)НефтехимикКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Версия 2023.1 Beta
