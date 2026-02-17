https://ria.ru/20260217/kkhl-2075065331.html
Шатаут Исаева принес "Локомотиву" победу в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.02.2026
хоккей
спорт
даниил исаев
локомотив (ярославль)
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, даниил исаев, локомотив (ярославль), нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Даниил Исаев, Локомотив (Ярославль), Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
