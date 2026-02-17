https://ria.ru/20260217/khokkey-2074998980.html
Сборная Швейцарии по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады
Сборная Швейцарии по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Сборная Швейцарии по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады
Сборная Швейцарии по хоккею обыграла команду Италии в квалификационном матче плей-офф хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
зимние олимпийские игры 2026
швейцария
италия
Сборная Швейцарии по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады
Сборная Швейцарии по хоккею обыграла итальянцев и вышла в 1/4 финала Олимпиады