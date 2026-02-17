Рейтинг@Mail.ru
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:43 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/khokkey-2074998980.html
Сборная Швейцарии по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады
Сборная Швейцарии по хоккею обыграла команду Италии в квалификационном матче плей-офф хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T16:43:00+03:00
2026-02-17T16:43:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
зимние олимпийские игры 2026
швейцария
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074998652_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_42cee5927b5290313d0d4aef61504386.jpg
https://ria.ru/20260217/sbornaja-2074998452.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074998652_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ccc0ece7d9d77e6984f2a9b781421009.jpg
1920
1920
true
национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026, швейцария, италия
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026, Швейцария, Италия
Сборная Швейцарии по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады

Сборная Швейцарии по хоккею обыграла итальянцев и вышла в 1/4 финала Олимпиады

© Getty Images / Gregory ShamusХоккеисты сборной Швейцарии
Хоккеисты сборной Швейцарии - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Getty Images / Gregory Shamus
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сборная Швейцарии по хоккею обыграла команду Италии в квалификационном матче плей-офф хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии.
Встреча в Милане завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу швейцарцев, в составе которых отличились Филипп Курашев (2-я минута), Роман Йоси (11) и Нико Хишир (46). Вратарь Леонардо Дженони отразил все 20 бросков и оформил второй шатаут на турнире.
Команда Швейцарии вышла в четвертьфинал, где в среду встретится со сборной Финляндии. На Олимпиаде 2022 года в Пекине швейцарцы на этой же стадии уступили финнам со счетом 1:5.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Хоккеисты сборной Германии - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Сборная Германии по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады
Вчера, 16:41
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Зимние Олимпийские игры 2026ШвейцарияИталия
 
