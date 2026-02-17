В Казани таможенники нашли радиоактивные бусины в посылках из Китая

«

"Сотрудники Казанского почтового таможенного поста обнаружили 30 килограммов радиоактивных бусин для изготовления бижутерии в посылках из Китая. Уровень гамма-излучения товаров превышал норму более чем в 15 раз", - говорится в сообщении.