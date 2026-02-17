Рейтинг@Mail.ru
В Казани таможенники нашли радиоактивные бусины в посылках из Китая
13:13 17.02.2026
В Казани таможенники нашли радиоактивные бусины в посылках из Китая
В Казани таможенники нашли радиоактивные бусины в посылках из Китая
Таможенники Казани нашли 30 килограммов радиоактивных бусин в посылках из Китая, они возвращены в страну отправления, сообщает пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 17.02.2026
китай, казань, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Китай, Казань, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
В Казани таможенники нашли радиоактивные бусины в посылках из Китая

В Казани таможенники нашли 30 кг радиоактивных бусин в посылках из Китая

Тридцать килограммов радиоактивных бусин обнаружили таможенники в посылках из Китая
Тридцать килограммов радиоактивных бусин обнаружили таможенники в посылках из Китая - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : ФТС России
Тридцать килограммов радиоактивных бусин обнаружили таможенники в посылках из Китая
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Таможенники Казани нашли 30 килограммов радиоактивных бусин в посылках из Китая, они возвращены в страну отправления, сообщает пресс-служба ФТС России.
«

"Сотрудники Казанского почтового таможенного поста обнаружили 30 килограммов радиоактивных бусин для изготовления бижутерии в посылках из Китая. Уровень гамма-излучения товаров превышал норму более чем в 15 раз", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, два почтовых отправления были адресованы жительнице Санкт-Петербурга, в них находилось 235 пакетов с заготовками украшений - нанизанными на нити бусинами из разноцветных камней. В документах отправитель указал, что пересылает стеклянные украшения.
После срабатывания средств радиационного контроля проверка показала, что уровень излучения на поверхности упаковок с бусинами представляет серьезную угрозу для здоровья человека.
"Спектрометрический анализ выявил в предметах содержание радиоактивного изотопа торий-232 (Th-232) и бета-частиц", - отметили в ведомстве, добавив, что посылки возвращены в страну отправления.
КитайКазаньРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Происшествия
 
 
