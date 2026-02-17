https://ria.ru/20260217/kazan-2074937107.html
В Казани таможенники нашли радиоактивные бусины в посылках из Китая
В Казани таможенники нашли радиоактивные бусины в посылках из Китая
Таможенники Казани нашли 30 килограммов радиоактивных бусин в посылках из Китая, они возвращены в страну отправления, сообщает пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 17.02.2026
В Казани таможенники нашли 30 кг радиоактивных бусин в посылках из Китая