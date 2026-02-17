Карасин рассказал об ожиданиях от переговоров в Женеве

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин подчеркнул важность выработки участвующими сторонами на предстоящих переговорах по Украине в Женеве дорожной карты движения вперед в "духе Анкориджа".

"Если они (украинцы - ред.) хотят договариваться, они пойдут на это (на выработку дорожной карты - ред.). Но если они договариваться не хотят, они всё запутают, сократят, переиначат", - заявил Карасин.