Карасин рассказал об ожиданиях от переговоров в Женеве

Карасин: на переговорах в Женеве надо выработать дорожную карту в духе Анкориджа
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин подчеркнул важность выработки участвующими сторонами на предстоящих переговорах по Украине в Женеве дорожной карты движения вперед в "духе Анкориджа".
"Надо, чтобы официальные делегации России
, Украины
и Соединенных Штатов (на переговорах в Женеве
- ред.) выработали какую-то дорожную карту движения вперед в "духе Анкориджа", - заявил газете "Известия" Карасин
.
Карасин считает, что важно выработать участвующими сторонами дорожную карту движения вперёд в "духе Анкориджа" на предстоящих переговорах по Украине в Женеве.
"Если они (украинцы - ред.) хотят договариваться, они пойдут на это (на выработку дорожной карты - ред.). Но если они договариваться не хотят, они всё запутают, сократят, переиначат", - заявил Карасин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.