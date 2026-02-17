Рейтинг@Mail.ru
Карасин рассказал об ожиданиях от переговоров в Женеве
00:30 17.02.2026 (обновлено: 02:38 17.02.2026)
Карасин рассказал об ожиданиях от переговоров в Женеве
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин подчеркнул важность выработки участвующими сторонами на предстоящих переговорах по... РИА Новости, 17.02.2026
женева (город)
украина
киев
мирный план сша по украине
в мире
григорий карасин
совет федерации рф
россия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
женева (город), украина, киев, мирный план сша по украине, в мире, григорий карасин, совет федерации рф, россия, переговоры по украине в женеве — 2026
Карасин рассказал об ожиданиях от переговоров в Женеве

Карасин: на переговорах в Женеве надо выработать дорожную карту в духе Анкориджа

© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин подчеркнул важность выработки участвующими сторонами на предстоящих переговорах по Украине в Женеве дорожной карты движения вперед в "духе Анкориджа".
"Надо, чтобы официальные делегации России, Украины и Соединенных Штатов (на переговорах в Женеве - ред.) выработали какую-то дорожную карту движения вперед в "духе Анкориджа", - заявил газете "Известия" Карасин.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Переговоры в Женеве не ограничены по времени, сообщил источник
Вчера, 15:36
Карасин считает, что важно выработать участвующими сторонами дорожную карту движения вперёд в "духе Анкориджа" на предстоящих переговорах по Украине в Женеве.
"Если они (украинцы - ред.) хотят договариваться, они пойдут на это (на выработку дорожной карты - ред.). Но если они договариваться не хотят, они всё запутают, сократят, переиначат", - заявил Карасин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Рябков рассказал, как российская делегация будет действовать в Женеве
Вчера, 22:53
 
