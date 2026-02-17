У побережья Камчатки произошло землетрясение

П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3, которое в Петропавловске-Камчатском ощущалось на три балла, произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.