У побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 17.02.2026
02:06 17.02.2026
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3, которое в Петропавловске-Камчатском ощущалось на три балла, произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки,... РИА Новости, 17.02.2026
У побережья Камчатки произошло землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3

Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3, которое в Петропавловске-Камчатском ощущалось на три балла, произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Координаты: 51.1101, 157.9359… Магнитуда (Ml): 6,3… Интенсивность в ПК (предварительная оценка): 3", — приводит данные о сейсмическом событии Telegram-канал ученых.
По информации службы, землетрясение произошло в 09.42.52 по камчатскому времени (00.42.52 мск - ред.). Эпицентр подземного толчка располагался в 222 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 45 километров.
На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, после которого в крае был введён и по сей день действует режим ЧС природного характера С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается. Уровень сейсмичности на минувшей неделе сейсмологи охарактеризовали как фоновый повышенный.
"Камчатка поехала к Америке": ученые предупредили об "эффекте домино"
25 августа 2025, 19:03
