"Не ношу с гордостью". Зачем экс-вратарь СССР рвется вернуть медали ЧМ?

В спортивном пространстве вновь подняли тему возврата медалей. На этот раз бывший страж ворот хоккейной сборной СССР выступил с заявлением о том, что ему не нужны его медали и он готов с ними расстаться. Это далеко не первый укол латыша в сторону России.

"Я не смотрел на советский флаг"

Артур Ирбе попал в сборную СССР из рижского "Динамо" по приглашению Виктора Тихонова. И сходу выиграл два чемпионата мира. По его словам в интервью "Советскому спорту", он начинал запасным и сидел под Сергеем Мыльниковым. В 1990-м он получил травму, и на ЧМ играл Ирбе, получивший в итоге награду лучшему вратарю турнира. Год спустя он уехал в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

Время, проведенное в советской сборной, Ирбе вспоминает с теплотой, что подчеркивает даже в своих последних высказываниях. В остальном — типичные для многих прибалтов русофобские мнения. В мае после чемпионата мира в Стокгольме Ирбе заявил шведской газете Dagens Nyheter, что сборную России не следует допускать к участию в Олимпийских играх 2026 года.

На это предложение Ирбе ответил двукратный олимпийский чемпион и легенда отечественного хоккея Вячеслав Фетисов.

« "Я не знаю, что происходит в голове у всех этих ребят. Пусть он вернет обратно золотые медали чемпионатов мира (выигранные в составе сборной СССР) и останется просто Артуром Ирбе, — предложил он голкиперу. — Без всяких званий. Да, он был членом нашей команды, как и все остальные ребята. И тогда у него никаких подобных высказываний не было, к тому же он хорошо говорил по-русски. Если бы он тогда говорил про все, что связано с нашей страной, то это вызвало бы больше уважения. Чем сейчас, когда все подобное против России исходит из всех углов. Это некрасиво".

Фетисов добавил, что у него возникает чувство жалости по отношению к тем, кто говорит подобные вещи. "Рано или поздно мы вернемся на международную арену, и я не знаю, что они все вместе взятые будут говорить после этого", — отметил он.

На Олимпиаде в Милане Ирбе присутствует в качестве тренера вратарей сборной Латвии. Финское издание Iltalehti напомнило ему о комментарии Фетисова. Тренер решил быть последовательным и ответил:

« "В следующий раз, когда мы встретимся на чемпионате мира, я буду готов официально их передать. Без проблем. Мне они не нужны. Я отдам медали, если вспомню, где они. Я не ношу их с гордостью".

Медалей у Ирбе всего две — в 1991 году он отказался от приглашения в сборную СССР. На ЧМ в том году советские хоккеисты взяли бронзу, а Артур ходил "на баррикады" в Латвии в поддержку движения за выход из СССР.

« "Я гордился тем, что мог играть в советской сборной с такими мастерами… Но когда мы побеждали на чемпионате мира, я не поднимал глаза на советский флаг. Во время гимна смотрел в лед. Гимн и флаг — это святыни. К ним нужно проявлять уважение. Плеваться или демонстративно кричать — последнее дело… Но я не смотрел на советский флаг. Это была моя форма протеста. И никто не скажет, что я не помогал сборной СССР", — рассказывал он.

Кого заставляли вернуть медали?

О необходимости вернуть медали заговорили после окончания рассмотрения дела биатлониста Евгения Устюгова, которого обвинили в употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи. Учитывая все апелляции, окончательное перераспределение медалей Игр-2014 произошло в 2025 году. Так, Устюгов, а вместе с ним Антон Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко лишились золота в эстафете.

Но нужно ли возвращать саму медаль, когда МОК и так у спортсмена уже отнял звание? Шипулин так не считает.

« "Стоило мне сказать, что не верну золотую олимпийскую медаль, как в мою сторону полетели обвинения: якобы это из-за моего упрямства наших спортсменов в дальнейшем могут не допустить на международные соревнования. Давайте честно: мы все помним, когда наших спортсменов отстранили. И тогда было нарушено главное правило — спорт вне политики. Если для того, чтобы Международный олимпийский комитет и международные федерации вновь стали придерживаться этого принципа, вернули нашим спортсменам флаг и гимн, перестали их унижать нейтральным статусом, нужно вернуть медали — я готов отдать все свои медали", — заявил экс-спортсмен.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев и вовсе считает требование вернуть медали незаконным.

« "IBU в своем репертуаре - одно незаконное действие пытаются прикрыть другим незаконным действием. То, что российские спортсмены незаконно были отстранены от международных соревнований, подтверждает опыт CAS. После Олимпиады в Милане СБР должен подать иск в CAS к IBU за то, что спортсмены и организация понесли колоссальные убытки, упущенную выгоду. Как IBU себе это представляет?! Союз биатлонистов России побежит к четырем спортсменам домой и начнет отнимать медали? Глупость несусветная. Если считаете, что вам кто-то что-то должен, обращайтесь в суд. СБР тут ни при чем, это общественная организация, которая не имеет отношения к частному имуществу. Если есть претензии — идите и разбирайтесь самостоятельно", — заявил он РИА Новости.

А еще можно вспомнить историю с перераспределением медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине, где российскую команде передвинули с первого места на третье после допинг-скандала с участием Камилы Валиевой. Впоследствии для оказавшихся первыми американцев и вторыми японцев провели специальную торжественную церемонию во время летних Игр в Париже. Россиян, конечно, не пригласили. В декабре 2024 года МОК тихонько заявил, что передаст им бронзу через Олимпийский комитет России.