Глава МИД Ирана отметил прогресс в диалоге с США
Глава МИД Ирана отметил прогресс в диалоге с США - РИА Новости, 17.02.2026
Глава МИД Ирана отметил прогресс в диалоге с США
Иран отмечает прогресс на переговорах с США по сравнению с предыдущим раундом, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T16:56:00+03:00
2026-02-17T16:56:00+03:00
2026-02-17T17:45:00+03:00
Глава МИД Ирана отметил прогресс в диалоге с США
Аракчи отметил прогресс в диалоге с США по сравнению с прошлым раундом