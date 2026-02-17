Представитель МИД Багаи рассказал, что обсуждают США с Ираном в Женеве

ТЕГЕРАН, 17 фев - РИА Новости. Иран и США в ходе переговоров в Женеве обсуждают детали отмены санкций и ядерного досье, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
"Переговоры весьма серьезные, и мы начали обсуждать детали по обоим вопросам: снятия санкций и ядерной тематики", - приводит слова Багаи агентство IRNA.
В настоящий момент в Женеве проходят переговоры между Ираном и США при посредничестве Омана - стороны пытаются выйти на договоренность по иранскому атому: Тегеран требует отмены санкций в обмен на готовность гарантировать мирный характер своей ядерной программы, США же хотят не допустить появления у Ирана ядерного оружия - подобные планы Тегеран неоднократно отрицал.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что что вторая авианосная группа ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток - на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном.
Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля при посредничестве Омана в столице этой страны - Маскате, став первым после многомесячной паузы в диалоге сторон, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.