Глава МИД Ирана рассказал о прошедших переговорах с США
Глава МИД Ирана рассказал о прошедших переговорах с США - РИА Новости, 17.02.2026
Глава МИД Ирана рассказал о прошедших переговорах с США
Иран и США провели серьезные переговоры, атмосфера была конструктивной, стороны обменялись идеями по иранскому ядерному досье, заявил глава МИД Ирана Аббас... РИА Новости, 17.02.2026
Аракчи: атмосфера на переговорах Ирана и США была конструктивной