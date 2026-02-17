Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана рассказал о прошедших переговорах с США - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 17.02.2026 (обновлено: 17:46 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/iran-2075001843.html
Глава МИД Ирана рассказал о прошедших переговорах с США
Глава МИД Ирана рассказал о прошедших переговорах с США - РИА Новости, 17.02.2026
Глава МИД Ирана рассказал о прошедших переговорах с США
Иран и США провели серьезные переговоры, атмосфера была конструктивной, стороны обменялись идеями по иранскому ядерному досье, заявил глава МИД Ирана Аббас... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T16:53:00+03:00
2026-02-17T17:46:00+03:00
в мире
иран
сша
женева (город)
аббас аракчи
мирный план сша по украине
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071289356_0:188:2955:1850_1920x0_80_0_0_dc24cf160b0c3fa279d967b0d4dee4e8.jpg
https://ria.ru/20260217/iran-2074943990.html
иран
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071289356_328:0:2955:1970_1920x0_80_0_0_6bfb28a78d00b2a7b0c7f7e62eabf10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, женева (город), аббас аракчи, мирный план сша по украине, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Иран, США, Женева (город), Аббас Аракчи, Мирный план США по Украине, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Глава МИД Ирана рассказал о прошедших переговорах с США

Аракчи: атмосфера на переговорах Ирана и США была конструктивной

© AP Photo / Khalil HamraМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 17 фев - РИА Новости. Иран и США провели серьезные переговоры, атмосфера была конструктивной, стороны обменялись идеями по иранскому ядерному досье, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Могу сказать, что мы на этом раунде, по сравнению с прошлым, вынесли на обсуждение совершенно серьезные вопросы, обстановка была более конструктивной. Были вынесены на обсуждение разные идеи, и по этим идеям мы провели серьезные дискуссии, и, наконец, руководящие принципы, которых мы будем придерживаться, по которым будем двигаться и перейдем к тексту возможного соглашения", - сказал иранский министр по итогам переговоров с США в Женеве в эфире иранского телевидения.
Он также отметил состоявшиеся в понедельник хорошие дискуссии с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по ряду технических вопросов иранского ядерного досье.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Хаменеи призвал не предвосхищать итоги переговоров Ирана и США по атому
Вчера, 13:34
 
В миреИранСШАЖенева (город)Аббас АракчиМирный план США по УкраинеРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала