МИД Ирана рассказал о роли МАГАТЭ в соглашении между Ираном и США по атому

ТЕГЕРАН, 17 фев - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет играть важную роль в любом соглашении между Ираном и США по иранскому ядерному досье, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Участие (главы МАГАТЭ Рафаэля - ред.) Гросси важно. В случае достижения взаимопонимания МАГАТЭ, как признанная международная организация в области нераспространения ядерного оружия, будет нести ответственность, и в предыдущем соглашении роль МАГАТЭ была очень четко определена, она проявлялась на различных этапах и в различных аспектах", - сказал Багаи, его слова приводит иранское агентство IRNA.
Он отметил, что участие главы МАГАТЭ в переговорах свидетельствует о том, что он пытается оказать содействие в обмене взглядами между иранской и американской делегациями, а также поделиться своими взглядами технического характера.
Ранее Багаи сообщал, что США перед переговорами с Ираном во вторник провели встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Американской стороне была доведена позиция Ирана по ядерной проблеме, снятию санкций и рамкам любого будущего соглашения.
Переговоры Ирана и США проходят во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля при посредничестве Омана в столице этой страны - Маскате, став первым после многомесячной паузы в диалоге сторон, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.