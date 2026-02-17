МИД Ирана рассказал о роли МАГАТЭ в соглашении между Ираном и США по атому

ТЕГЕРАН, 17 фев - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет играть важную роль в любом соглашении между Ираном и США по иранскому ядерному досье, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Он отметил, что участие главы МАГАТЭ в переговорах свидетельствует о том, что он пытается оказать содействие в обмене взглядами между иранской и американской делегациями, а также поделиться своими взглядами технического характера.