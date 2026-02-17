Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана рассказал о роли МАГАТЭ в соглашении между Ираном и США по атому
14:24 17.02.2026 (обновлено: 14:33 17.02.2026)
МИД Ирана рассказал о роли МАГАТЭ в соглашении между Ираном и США по атому
МИД Ирана рассказал о роли МАГАТЭ в соглашении между Ираном и США по атому

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 фев - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет играть важную роль в любом соглашении между Ираном и США по иранскому ядерному досье, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Участие (главы МАГАТЭ Рафаэля - ред.) Гросси важно. В случае достижения взаимопонимания МАГАТЭ, как признанная международная организация в области нераспространения ядерного оружия, будет нести ответственность, и в предыдущем соглашении роль МАГАТЭ была очень четко определена, она проявлялась на различных этапах и в различных аспектах", - сказал Багаи, его слова приводит иранское агентство IRNA.
Представитель МИД Багаи рассказал, что обсуждают США с Ираном в Женеве
Он отметил, что участие главы МАГАТЭ в переговорах свидетельствует о том, что он пытается оказать содействие в обмене взглядами между иранской и американской делегациями, а также поделиться своими взглядами технического характера.
Ранее Багаи сообщал, что США перед переговорами с Ираном во вторник провели встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Американской стороне была доведена позиция Ирана по ядерной проблеме, снятию санкций и рамкам любого будущего соглашения.
Переговоры Ирана и США проходят во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля при посредничестве Омана в столице этой страны - Маскате, став первым после многомесячной паузы в диалоге сторон, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.
Иран готов закрыть Ормузский пролив, заявил командующий ВМС КСИР
