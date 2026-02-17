Перекрытие Крымского моста задержало 16 поездов

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Из-за перекрытия движения на Крымском мосту задерживаются 16 поездов "Таврия", сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс".

"Движение по Крымскому мосту открыто. Задержанные поезда последовательно возобновляют рейсы", — говорится в релизе.

В компании предупредили, что из-за значительного сбоя графика некоторые поезда отправятся с начальных станций позже времени, указанного в билетах.

Так, к 11:00 мск задерживаются 16 поездов. Восемь из них следует в Крым: №077/078 Санкт-Петербург Симферополь (на 12 часов); №007/008 Санкт-Петербург — (на 10 c половиной часов); №327/328 Кисловодск — Симферополь (на восемь с половиной часов); №091/092 Москва Севастополь (на восемь с половиной часов); №315/316 Адлер — Симферополь (на семь часов); №195/196 Москва — Симферополь (на семь с половиной часов); №161/162 Пермь — Симферополь (на семь часов); №027/028 Москва — Симферополь (на четыре с половиной часа).

Еще восемь идут в в обратном направлении: №027/028 Симферополь — Москва (на 12 часов); №315/316 Симферополь — Адлер (на 10 часов); №007/008 Севастополь — Санкт-Петербург (на 10 c половиной часов); №067/068 Симферополь — Москва (на девять c половиной часов); №327/328 Симферополь — Кисловодск (на девять часов); №077/078 Симферополь — Санкт-Петербург (на восемь часов); №195/196 Симферополь — Москва (на семь часов); №091/092 Севастополь — Москва (на семь часов).

Время задержки может измениться, добавили в компании. Пассажиров, чьи поезда опаздывают более чем на четыре часа, обеспечивают питанием и водой.

Крымский мост закрывали на более чем 15 часов: движение остановили накануне в 18:40 мск, возобновили — сегодня в 10:02.