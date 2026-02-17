Рейтинг@Mail.ru
Перекрытие Крымского моста задержало 16 поездов - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 17.02.2026 (обновлено: 12:39 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/gse-2074925569.html
Перекрытие Крымского моста задержало 16 поездов
Перекрытие Крымского моста задержало 16 поездов - РИА Новости, 17.02.2026
Перекрытие Крымского моста задержало 16 поездов
Из-за перекрытия движения на Крымском мосту задерживаются 16 поездов "Таврия", сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:30:00+03:00
2026-02-17T12:39:00+03:00
происшествия
гранд сервис экспресс
россия
крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823617935_0:269:2560:1709_1920x0_80_0_0_e5a6c8916de5c74dd5bbced62c2b9f8e.jpg
https://ria.ru/20260217/most-2074888779.html
https://ria.ru/20260217/bespilotnik-2074852374.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823617935_335:40:2560:1709_1920x0_80_0_0_26a472507f5c0e38575cd701e3549a98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, гранд сервис экспресс , россия, крымский мост
Происшествия, Гранд Сервис Экспресс , Россия, Крымский мост
Перекрытие Крымского моста задержало 16 поездов

Из-за закрытия Крымского моста задерживаются 16 поездов "Таврия"

© Фото : Южная пригородная пассажирская компанияПоезд идет по Крымскому мосту
Поезд идет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Южная пригородная пассажирская компания
Поезд идет по Крымскому мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Из-за перекрытия движения на Крымском мосту задерживаются 16 поездов "Таврия", сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс".
"Движение по Крымскому мосту открыто. Задержанные поезда последовательно возобновляют рейсы", — говорится в релизе.
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Перед Крымским мостом скопилось около 900 машин
Вчера, 10:45
В компании предупредили, что из-за значительного сбоя графика некоторые поезда отправятся с начальных станций позже времени, указанного в билетах.
Так, к 11:00 мск задерживаются 16 поездов. Восемь из них следует в Крым: №077/078 Санкт-ПетербургСимферополь (на 12 часов); №007/008 Санкт-Петербург — (на 10 c половиной часов); №327/328 Кисловодск — Симферополь (на восемь с половиной часов); №091/092 МоскваСевастополь (на восемь с половиной часов); №315/316 Адлер — Симферополь (на семь часов); №195/196 Москва — Симферополь (на семь с половиной часов); №161/162 Пермь — Симферополь (на семь часов); №027/028 Москва — Симферополь (на четыре с половиной часа).
Еще восемь идут в в обратном направлении: №027/028 Симферополь — Москва (на 12 часов); №315/316 Симферополь — Адлер (на 10 часов); №007/008 Севастополь — Санкт-Петербург (на 10 c половиной часов); №067/068 Симферополь — Москва (на девять c половиной часов); №327/328 Симферополь — Кисловодск (на девять часов); №077/078 Симферополь — Санкт-Петербург (на восемь часов); №195/196 Симферополь — Москва (на семь часов); №091/092 Севастополь — Москва (на семь часов).
Время задержки может измениться, добавили в компании. Пассажиров, чьи поезда опаздывают более чем на четыре часа, обеспечивают питанием и водой.
Крымский мост закрывали на более чем 15 часов: движение остановили накануне в 18:40 мск, возобновили — сегодня в 10:02.
На автомобильной части к 10:00 скопилась очередь из 885 машин: со стороны Керчи проезда ожидали 280, со стороны Тамани — 398. Ждать проезда им приходится более часа.
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Над российскими регионами за ночь сбили 151 украинский беспилотник
Вчера, 07:44
 
ПроисшествияГранд Сервис ЭкспрессРоссияКрымский мост
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала