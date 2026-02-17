Рейтинг@Mail.ru
Польская и британская Coca-Cola появилась в российских магазинах - РИА Новости, 17.02.2026
01:50 17.02.2026
Польская и британская Coca-Cola появилась в российских магазинах
Польская и британская Coca-Cola появилась в российских магазинах
Coca-Cola, произведенная в Великобритании, Польше и Японии появилась в магазинах в нескольких российских городах, выяснили корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2026
Польская и британская Coca-Cola появилась в российских магазинах

Coca-Cola из Великобритании, Польши и Японии появилась в продаже в России

© РИА Новости / Евгений Биятов
Покупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola
Покупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Покупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Coca-Cola, произведенная в Великобритании, Польше и Японии появилась в магазинах в нескольких российских городах, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Газировку в железных банках объемом 0,33 литра производства Польши можно купить в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Улан-Удэ, Краснодаре, Саратове и Махачкале.
В Пятигорске на прилавках торговых сетей встречается оригинальный напиток в стеклянной бутылке из Великобритании объемом 0,2 литра, а в Махачкале - британская кола в маленькой железной банке объемом 0,15 литра. В Хабаровске и Пятигорске есть Coca-Cola из Японии в железных банках.
Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Продукция компании доступна в более чем 200 странах. В марте 2022 года компания объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины, а в июне – о том, что остановит продажу и производство газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России.
