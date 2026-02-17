На Земле произошла самая сильная за февраль магнитная буря

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН . Лаборатория солнечной астрономииРАН зарегистрировала самую сильную магнитную бурю февраля.

"Ночью началась и тут же закончилась магнитная буря уровня G2. Стала самой сильной в феврале", — рассказали ученые.

По их словам, в последнее время Солнце ведет себя странно.

"Какие-то короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова тишина. Полярные сияния продолжительностью 40 минут. Теперь вот магнитная буря длительностью меньше часа. Распродает последние остатки имущества, судя по всему", — отметили астрономы.