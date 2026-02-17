https://ria.ru/20260217/burja-2074873670.html
На Земле произошла самая сильная за февраль магнитная буря
На Земле произошла самая сильная за февраль магнитная буря - РИА Новости, 17.02.2026
На Земле произошла самая сильная за февраль магнитная буря
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН зарегистрировала самую сильную магнитную бурю февраля. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T09:55:00+03:00
2026-02-17T09:55:00+03:00
2026-02-17T10:49:00+03:00
наука
российская академия наук
земля
солнце
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_60:0:1340:720_1920x0_80_0_0_a2cdfb342405023aacb7296730fed98e.jpg
https://ria.ru/20260216/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_220:0:1180:720_1920x0_80_0_0_6991351bd71e263929e363e62892de29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, земля, солнце, вспышки на солнце
Наука, Российская академия наук, Земля, Солнце, Вспышки на Солнце
На Земле произошла самая сильная за февраль магнитная буря
На Земле в ночь на вторник произошла самая сильная магнитная буря в феврале
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости
. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ
РАН зарегистрировала
самую сильную магнитную бурю февраля.
"Ночью началась и тут же закончилась магнитная буря уровня G2. Стала самой сильной в феврале", — рассказали ученые.
По их словам, в последнее время Солнце ведет себя странно.
"Какие-то короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова тишина. Полярные сияния продолжительностью 40 минут. Теперь вот магнитная буря длительностью меньше часа. Распродает последние остатки имущества, судя по всему", — отметили астрономы.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.