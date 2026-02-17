Рейтинг@Mail.ru
На Земле произошла самая сильная за февраль магнитная буря - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:55 17.02.2026 (обновлено: 10:49 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/burja-2074873670.html
На Земле произошла самая сильная за февраль магнитная буря
На Земле произошла самая сильная за февраль магнитная буря - РИА Новости, 17.02.2026
На Земле произошла самая сильная за февраль магнитная буря
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН зарегистрировала самую сильную магнитную бурю февраля. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T09:55:00+03:00
2026-02-17T10:49:00+03:00
наука
российская академия наук
земля
солнце
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_60:0:1340:720_1920x0_80_0_0_a2cdfb342405023aacb7296730fed98e.jpg
https://ria.ru/20260216/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_220:0:1180:720_1920x0_80_0_0_6991351bd71e263929e363e62892de29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, земля, солнце, вспышки на солнце
Наука, Российская академия наук, Земля, Солнце, Вспышки на Солнце
На Земле произошла самая сильная за февраль магнитная буря

На Земле в ночь на вторник произошла самая сильная магнитная буря в феврале

CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center /
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН зарегистрировала самую сильную магнитную бурю февраля.
"Ночью началась и тут же закончилась магнитная буря уровня G2. Стала самой сильной в феврале", — рассказали ученые.
По их словам, в последнее время Солнце ведет себя странно.
"Какие-то короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова тишина. Полярные сияния продолжительностью 40 минут. Теперь вот магнитная буря длительностью меньше часа. Распродает последние остатки имущества, судя по всему", — отметили астрономы.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
16 февраля, 12:25
 
НаукаРоссийская академия наукЗемляСолнцеВспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала