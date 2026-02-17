Минфин рассказал, сколько россияне тратят у букмекеров

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские граждане тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

"Логика законопроекта была довольно простая - наши граждане тратят у букмекеров порядка 2 триллионов рублей в год, то есть это огромные деньги. Мы хотели через букмекеров создать механизмы информирования граждан, во-первых. Во-вторых, о том, что все-таки эти деньги можно потратить на какие-то иные цели, инвестировав в том числе в целях своего благосостояния и добавляя деньги в экономику", - сказал он, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Госдума 11 февраля приняла закон, направленный на борьбу с игроманией. Он с сентября 2026 года обязывает букмекеров и тотализаторы размещать на своих сайтах, а также в конторах и пунктах приема ставок информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. Одновременно они должны будут обеспечить клиентам доступ к информации о возможностях инвестирования своих средств.

"Законопроект, конечно, чуть-чуть подужался при прохождении всех процедур, но тем не менее, мне кажется, это шаг в правильном направлении, и просим поддержать", - добавил Чебесков.

"К сожалению, сейчас одна из ключевых проблем, которую мы видим, - это нелегальные онлайн-казино, которые активно развиваются, которые активно привлекают средства наших граждан. По нашим оценкам, этот объем средств, которые наши граждане тратят в нелегальных онлайн-казино, может быть даже больше, чем те средства, которые проходят через легальных букмекеров", - отметил он.

"Конечно, мы пытаемся здесь противодействовать с точки зрения перевода платежей, и Центральный банк здесь активно нам помогает блокировать платежи, но они выдумывают все новые и новые схемы. Нам постоянно присылают новые схемы, которые используют нелегальные казино, так же, как и нелегальные криптобиржи. К сожалению, пока эта борьба продолжается, но значимого эффекта мы пока не увидели", - продолжил Чебесков.

По его словам, также совместно с Роскомнадзором ведется работа по линии блокировки сайтов нелегальных казино. "У нас сейчас есть законодательная инициатива дать возможность быстрее блокировать эти сайты, но, действительно, тут нужен комплексный подход", - сказал он.