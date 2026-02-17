Рейтинг@Mail.ru
Минфин рассказал, сколько россияне тратят у букмекеров
12:50 17.02.2026 (обновлено: 13:18 17.02.2026)
Минфин рассказал, сколько россияне тратят у букмекеров
Минфин рассказал, сколько россияне тратят у букмекеров - РИА Новости, 17.02.2026
Минфин рассказал, сколько россияне тратят у букмекеров
Российские граждане тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. РИА Новости, 17.02.2026
экономика, россия, совет федерации рф, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин рассказал, сколько россияне тратят у букмекеров

Минфин: россияне тратят у букмекеров около 2 трлн рублей в год

© Depositphotos.com / georgejmclittleДевушка делает ставки на онлайн-тотализаторе
Девушка делает ставки на онлайн-тотализаторе - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Depositphotos.com / georgejmclittle
Девушка делает ставки на онлайн-тотализаторе. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские граждане тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Логика законопроекта была довольно простая - наши граждане тратят у букмекеров порядка 2 триллионов рублей в год, то есть это огромные деньги. Мы хотели через букмекеров создать механизмы информирования граждан, во-первых. Во-вторых, о том, что все-таки эти деньги можно потратить на какие-то иные цели, инвестировав в том числе в целях своего благосостояния и добавляя деньги в экономику", - сказал он, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"И так денег нет". Журова высказалась о возможной легализации онлайн-казино
28 января, 13:07
Госдума 11 февраля приняла закон, направленный на борьбу с игроманией. Он с сентября 2026 года обязывает букмекеров и тотализаторы размещать на своих сайтах, а также в конторах и пунктах приема ставок информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. Одновременно они должны будут обеспечить клиентам доступ к информации о возможностях инвестирования своих средств.
"Законопроект, конечно, чуть-чуть подужался при прохождении всех процедур, но тем не менее, мне кажется, это шаг в правильном направлении, и просим поддержать", - добавил Чебесков.
"К сожалению, сейчас одна из ключевых проблем, которую мы видим, - это нелегальные онлайн-казино, которые активно развиваются, которые активно привлекают средства наших граждан. По нашим оценкам, этот объем средств, которые наши граждане тратят в нелегальных онлайн-казино, может быть даже больше, чем те средства, которые проходят через легальных букмекеров", - отметил он.
"Конечно, мы пытаемся здесь противодействовать с точки зрения перевода платежей, и Центральный банк здесь активно нам помогает блокировать платежи, но они выдумывают все новые и новые схемы. Нам постоянно присылают новые схемы, которые используют нелегальные казино, так же, как и нелегальные криптобиржи. К сожалению, пока эта борьба продолжается, но значимого эффекта мы пока не увидели", - продолжил Чебесков.
По его словам, также совместно с Роскомнадзором ведется работа по линии блокировки сайтов нелегальных казино. "У нас сейчас есть законодательная инициатива дать возможность быстрее блокировать эти сайты, но, действительно, тут нужен комплексный подход", - сказал он.
По оценке Минфина РФ, российский рынок букмекерских компаний "обелен" на 90%. "Мы видим - этот рынок белый. Рынок букмекеров сейчас, мы оцениваем, на 90% "обелен" по сравнению с нелегальными онлайн-казино, там понятно, что полностью черная-серая зона", - заключил он.
Красная Поляна. В казино - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о самозапрете на участие в азартных играх
29 декабря 2025, 11:17
 
ЭкономикаРоссияСовет Федерации РФГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
