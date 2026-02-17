СМИ: Стармер может провести перестановки в правительстве в ближайшие месяцы

ЛОНДОН, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может осуществить перестановки в своем кабинете министров в ближайшие месяцы на фоне недавней попытки его смещения, сообщает портал i Paper со ссылкой на неназванных депутатов-лейбористов.
"Члены парламента от лейбористской партии полагают, что Кир Стармер, скорее всего, проведет перестановки в кабинете министров в ближайшие месяцы, пытаясь сохранить пост премьер-министра", - пишет издание.
Один из источников считает, что простановки могут произойти даже раньше, после дополнительных выборов в округе Гортон и Дентон в Манчестере, которые состоятся 26 февраля. На традиционное лейбористское кресло претендуют кандидаты от зеленых и от правой партии Reform UK. Ранее депутат от округа ушел в отставку, после чего ключевой конкурент Стармера – мэр Манчестера Энди Бернхэм – попытался выставить свою кандидатуру, однако был заблокирован руководством лейбористов. В случае победы он бы стал членом парламента и мог бы бросить вызов Стармеру.
По словам источников, перестановки также могут произойти после местных выборов по всей стране в мае.
“Сейчас открыто обсуждают то, что может произойти после майских местных выборов, и попытается ли Кир провести кадровые перестановки в качестве своего последнего шанса", - сказал один из депутатов.
Как отмечает издание, поста может лишиться министр финансов Рэйчел Ривз, которую может заменить нынешний министр энергетики Эд Милибанд.
При этом один из источников выразил сомнение в том, что у Стармера хватит сил на подобные перестановки.
Ранее СМИ сообщили, что Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна. До этого некоторые депутаты-лейбористы призывали к его отставке. Более 60% британцев считают, что Стармер не сможет остаться премьером до конца года, следует из результатов исследования компании YouGov, которое провели в прошлый понедельник.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
