Рейтинг@Mail.ru
"Цирк, да и только": жена Большунова высказалась о конфликте с Бакуровым - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
08:33 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/bolshunov-2074855979.html
"Цирк, да и только": жена Большунова высказалась о конфликте с Бакуровым
"Цирк, да и только": жена Большунова высказалась о конфликте с Бакуровым - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
"Цирк, да и только": жена Большунова высказалась о конфликте с Бакуровым
Жена трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова Анна рассказала в интервью РИА Новости, что лыжник Александр Бакуров сам спровоцировал скандальную РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T08:33:00+03:00
2026-02-17T08:33:00+03:00
лыжные гонки
александр большунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009624437_0:199:3204:2002_1920x0_80_0_0_db4e64c68273fe78ac486915469a8b1f.jpg
https://ria.ru/20260204/panzhinskij-2072222409.html
https://ria.ru/20260216/bolshunov-2074727016.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009624437_336:139:2881:2048_1920x0_80_0_0_0fec539c2c7ac02ece99118374cb09db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
александр большунов
Лыжные гонки, Александр Большунов
"Цирк, да и только": жена Большунова высказалась о конфликте с Бакуровым

Жена Большунова считает, что лыжник Бакуров устроил цирк в ситуации с ее мужем

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Жена трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова Анна рассказала в интервью РИА Новости, что лыжник Александр Бакуров сам спровоцировал скандальную ситуацию с ее мужем.
В полуфинале спринта на этапе Кубка страны в Кировске (Мурманская область) Большунов, представляющий Татарстан, уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша он подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Позднее Большунов был дисквалифицирован.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Большунов выйдет на прежний уровень ради Олимпиады-2030, считает Панжинский
4 февраля, 15:06
«
"Про хейтеров: раньше я могла обращать внимание, но сейчас выработала иммунитет. Мне все равно. Про Сашу скажу так: хейтят те, кто не знает правды. А правда совсем другая, все не так, как преподносят журналисты и некоторые не очень адекватные спортсмены", - сказала Анна Большунова.
"Про Бакурова: этого персонажа даже не хочу обсуждать. Цирк, да и только", - отметила она.
Лыжница добавила, что смотрела эфир гонки и все видела. "Мне этого было достаточно. Мы посмеялись вместе над этим актерским мастерством. Что касается ответной реакции Саши, он никогда не делает что-то в сторону человека, если его не спровоцируют, причем очень сильно. Провокация была и несколько раз в забеге", - добавила Анна.
Полностью интервью с Анной Большуновой читайте во вторник на сайте РИА Новости.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Жена Большунова сказала, что верит в возвращение на международные турниры
16 февраля, 15:57
 
Лыжные гонкиАлександр Большунов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Нефтехимик
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Латвия
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ювентус
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Аталанта
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала