"Цирк, да и только": жена Большунова высказалась о конфликте с Бакуровым
Жена трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова Анна рассказала в интервью РИА Новости, что лыжник Александр Бакуров сам спровоцировал скандальную
Жена Большунова считает, что лыжник Бакуров устроил цирк в ситуации с ее мужем
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Жена трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова Анна рассказала в интервью РИА Новости, что лыжник Александр Бакуров сам спровоцировал скандальную ситуацию с ее мужем.
В полуфинале спринта на этапе Кубка страны в Кировске (Мурманская область) Большунов, представляющий Татарстан, уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша он подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Позднее Большунов был дисквалифицирован.
"Про хейтеров: раньше я могла обращать внимание, но сейчас выработала иммунитет. Мне все равно. Про Сашу скажу так: хейтят те, кто не знает правды. А правда совсем другая, все не так, как преподносят журналисты и некоторые не очень адекватные спортсмены", - сказала Анна Большунова.
"Про Бакурова: этого персонажа даже не хочу обсуждать. Цирк, да и только", - отметила она.
Лыжница добавила, что смотрела эфир гонки и все видела. "Мне этого было достаточно. Мы посмеялись вместе над этим актерским мастерством. Что касается ответной реакции Саши, он никогда не делает что-то в сторону человека, если его не спровоцируют, причем очень сильно. Провокация была и несколько раз в забеге", - добавила Анна.
