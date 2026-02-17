Рейтинг@Mail.ru
В России средняя цена аренды "однушки" впервые превысила 30 тысяч рублей
02:20 17.02.2026 (обновлено: 02:21 17.02.2026)
В России средняя цена аренды "однушки" впервые превысила 30 тысяч рублей
В России средняя цена аренды "однушки" впервые превысила 30 тысяч рублей - РИА Новости, 17.02.2026
В России средняя цена аренды "однушки" впервые превысила 30 тысяч рублей
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России в январе впервые превысила 30 тысяч рублей в месяц, следует из анализа РИА Новости данных статистики. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T02:20:00+03:00
2026-02-17T02:21:00+03:00
жилье
амурская область
россия
донецкая народная республика
общество
амурская область
россия
донецкая народная республика
жилье, амурская область, россия, донецкая народная республика, общество
Жилье, Амурская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Общество
В России средняя цена аренды "однушки" впервые превысила 30 тысяч рублей

РИА Новости: аренда однокомнатной квартиры в январе превысила 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ключи от квартиры. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России в январе впервые превысила 30 тысяч рублей в месяц, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
Цена месячной аренды в начале года составила 30,2 тысячи рублей. Ниже этой суммы она была в 68 регионах страны, а в 17 субъектах - выше. Данные без учета ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Дешевле всего аренда однокомнатной квартиры в Орловской области - там за месяц просят 13,7 тысячи рублей. В пятерку также входят Мордовия (16,1 тысячи рублей), Тамбовская (16,3 тысячи), Смоленская и Пензенская (по 17 тысяч) области.
Также ниже средней цены по стране аренда квартиры стоила, например, в Татарстане (22,5 тысячи рублей), Краснодарском крае (24,2 тысячи), Свердловской области (24,7 тысячи) и Севастополе (24,9 тысячи).
Самая дорогая аренда среди российских регионов была в Москве - 58,6 тысячи рублей, при этом больше она была среди всех отслеживаемых населенных пунктов лишь в городе Свободный в Амурской области - 60 тысяч рублей.
В тройку по дороговизне аренды также входят Чукотка, где за однокомнатную квартиру придется отдать 47,6 тысячи рублей, а также Амурская область с 42,5 тысячи рублей.
ЖильеАмурская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала