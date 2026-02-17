https://ria.ru/20260217/alkaras-2075068274.html
Алькарас одержал победу на старте турнира в Дохе
Алькарас одержал победу на старте турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Алькарас одержал победу на старте турнира в Дохе
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл француза Артура Риндеркнеша в первом круге турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T21:45:00+03:00
2026-02-17T21:45:00+03:00
2026-02-17T21:58:00+03:00
теннис
спорт
карлос алькарас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040328567_0:118:1638:1039_1920x0_80_0_0_06ab8549f0a96d39a9c2733133c019b5.jpg
https://ria.ru/20260217/tennis-2075023116.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040328567_0:0:1638:1230_1920x0_80_0_0_df2610852c746404279727e7c1ba6b4e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, карлос алькарас
Теннис, Спорт, Карлос Алькарас
Алькарас одержал победу на старте турнира в Дохе
Первая ракетка мира Алькарас одержал победу на старте турнира ATP 500 в Дохе