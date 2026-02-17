Российский вратарь отстранен на 20 матчей АХЛ за допинг

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский вратарь клуба "Рокфорд Айсхогс" Станислав Бережной отстранен на 20 матчей Американской хоккейной лиги (АХЛ) за нарушение условий антидопинговой программы турнира, сообщается на сайте лиги.
Детали нарушения Бережного не разглашаются. Отмечается, что россиянин уже отбыл одну игру дисквалификации и сможет вернуться на лед 11 апреля. По словам генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго Блэкхокс" Кайла Дэвидсона, Бережной "не принимал запрещенное вещество сознательно", положительный результат, скорее всего, "является следствием приема добавки".
«
"Станислав взял на себя полную ответственность за ситуацию, организация высоко оценивает его зрелость и ответственность. Организация "Блэкхокс" полностью поддерживает Станислава и знает, что он воспользуется этим как возможностью для роста и дальнейшего развития", - цитирует слова Дэвидсона журналист Кален Лампкинс в соцсети X.
Также 20 матчей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил получил канадский форвард "Коачелла Вэлли Файрбёрдс" Дэвид Гойетт.
Бережному 22 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей, в которых одержал пять побед и пропустил 46 шайб. Голкипер является воспитанником новокузнецкого "Металлурга", в сезоне-2019/20 он перешел в систему омского "Авангарда", выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). В ноябре 2024 года Бережной перешел в СКА, провел один матч в КХЛ, выйдя на замену в третьем периоде игры против хабаровского "Амура" (7:5), и пропустил две шайбы. Он не выбирался на драфте, в июле 2025 года россиянин подписал двухлетний контракт новичка с "Чикаго Блэкхокс".