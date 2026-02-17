Рейтинг@Mail.ru
Российский вратарь отстранен на 20 матчей АХЛ за допинг - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:17 17.02.2026 (обновлено: 21:23 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/akhl-2075063519.html
Российский вратарь отстранен на 20 матчей АХЛ за допинг
Российский вратарь отстранен на 20 матчей АХЛ за допинг - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Российский вратарь отстранен на 20 матчей АХЛ за допинг
Российский вратарь клуба "Рокфорд Айсхогс" Станислав Бережной отстранен на 20 матчей Американской хоккейной лиги (АХЛ) за нарушение условий антидопинговой... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T21:17:00+03:00
2026-02-17T21:23:00+03:00
хоккей
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:94:1014:664_1920x0_80_0_0_8017dd8f12fd66754e9764c3e5e4a0fc.jpg
https://ria.ru/20260217/irbe-2075057492.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:0:886:664_1920x0_80_0_0_fc3c7a4bf83f66661af27cc4a9399f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт
Хоккей, Спорт
Российский вратарь отстранен на 20 матчей АХЛ за допинг

Вратарь Бережной отстранен на 20 матчей АХЛ за нарушение антидопинговых правил

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШайба в воротах
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шайба в воротах. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский вратарь клуба "Рокфорд Айсхогс" Станислав Бережной отстранен на 20 матчей Американской хоккейной лиги (АХЛ) за нарушение условий антидопинговой программы турнира, сообщается на сайте лиги.
Детали нарушения Бережного не разглашаются. Отмечается, что россиянин уже отбыл одну игру дисквалификации и сможет вернуться на лед 11 апреля. По словам генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго Блэкхокс" Кайла Дэвидсона, Бережной "не принимал запрещенное вещество сознательно", положительный результат, скорее всего, "является следствием приема добавки".
«
"Станислав взял на себя полную ответственность за ситуацию, организация высоко оценивает его зрелость и ответственность. Организация "Блэкхокс" полностью поддерживает Станислава и знает, что он воспользуется этим как возможностью для роста и дальнейшего развития", - цитирует слова Дэвидсона журналист Кален Лампкинс в соцсети X.
Также 20 матчей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил получил канадский форвард "Коачелла Вэлли Файрбёрдс" Дэвид Гойетт.
Бережному 22 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей, в которых одержал пять побед и пропустил 46 шайб. Голкипер является воспитанником новокузнецкого "Металлурга", в сезоне-2019/20 он перешел в систему омского "Авангарда", выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). В ноябре 2024 года Бережной перешел в СКА, провел один матч в КХЛ, выйдя на замену в третьем периоде игры против хабаровского "Амура" (7:5), и пропустил две шайбы. Он не выбирался на драфте, в июле 2025 года россиянин подписал двухлетний контракт новичка с "Чикаго Блэкхокс".
Артур Ирбе - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Не ношу с гордостью". Зачем экс-вратарь СССР рвется вернуть медали ЧМ?
Вчера, 20:35
 
ХоккейСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Нефтехимик
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Латвия
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ювентус
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Аталанта
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала