В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения - 17.02.2026
03:08 17.02.2026
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщает Росавиация. РИА Новости, 17.02.2026
безопасность
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ульяновск
безопасность, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
Вчера, 01:44
 
Безопасность Ульяновск Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
