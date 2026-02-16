Рейтинг@Mail.ru
Журова назвала результат российской шорт-трекистки на Олимпиаде крутым
15:34 16.02.2026 (обновлено: 16:04 16.02.2026)
Журова назвала результат российской шорт-трекистки на Олимпиаде крутым
Журова назвала результат российской шорт-трекистки на Олимпиаде крутым
спорт, светлана журова, зимние олимпийские игры 2026, шорт-трек
Спорт, Светлана Журова, Зимние Олимпийские игры 2026, Шорт-трек
Журова назвала результат российской шорт-трекистки на Олимпиаде крутым

© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкШорт-трек. Тренировка Алены Крыловой перед ОИ-2026
Шорт-трек. Тренировка Алены Крыловой перед ОИ-2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
Шорт-трек. Тренировка Алены Крыловой перед ОИ-2026. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что считает очень крутым результат, показанный российской шорт-трекисткой Аленой Крыловой на зимних Олимпийских играх в Италии.
Крылова в понедельник заняла итоговое девятое место на Олимпиаде на дистанции 1000 м. В полуфинале она упала и не смогла пробиться в финал А, в котором разыгрываются медали. В финале B 23-летняя спортсменка показала результат 1 минута 31,702 секунды и заняла последнее, четвертое место.
"Молодые ребята без международного опыта. Одно дело в России кататься в шорт-треке, а тут другие скорости, другая стратегия, самые крутые соперники в мире. Девятое место Алены без международного опыта - это очень круто. Шорт-трек - это вид спорта, где, во-первых, есть место случаю, а во-вторых, нужен колоссальный опыт. Не факт, что ты, крутой и сильный, сможешь победить. Надо с соперниками накататься, чтобы знать, чего ждать от каждого из них", - сказала Журова.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50
"Кто-то может думать: "Да что там этот шорт-трек?!" Но на самом деле это очень серьезно - потолкаться на таких скоростях с теми же китайцами, корейцами, голландцами. Это тот вид спорта, где без опыта добиться чего-то крайне сложно. Особенно молодым спортсменам, которые вообще этого опыта не имели, они же даже толком по юниорам не побегали, практически не могли себе этого позволить. Сразу их заблокировали", - отметила собеседница агентства.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Чемпионат России 2026 по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Жулин рассказал, чего ждет от Петросян на Олимпиаде
Вчера, 12:35
 
Спорт Светлана Журова Зимние Олимпийские игры 2026 Шорт-трек
 
