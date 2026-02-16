Журова назвала результат российской шорт-трекистки на Олимпиаде крутым

«

"Кто-то может думать: "Да что там этот шорт-трек?!" Но на самом деле это очень серьезно - потолкаться на таких скоростях с теми же китайцами, корейцами, голландцами. Это тот вид спорта, где без опыта добиться чего-то крайне сложно. Особенно молодым спортсменам, которые вообще этого опыта не имели, они же даже толком по юниорам не побегали, практически не могли себе этого позволить. Сразу их заблокировали", - отметила собеседница агентства.