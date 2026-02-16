Журова назвала результат российской шорт-трекистки на Олимпиаде крутым

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что считает очень крутым результат, показанный российской шорт-трекисткой Аленой Крыловой на зимних Олимпийских играх в Италии.
Крылова в понедельник заняла итоговое девятое место на Олимпиаде на дистанции 1000 м. В полуфинале она упала и не смогла пробиться в финал А, в котором разыгрываются медали. В финале B 23-летняя спортсменка показала результат 1 минута 31,702 секунды и заняла последнее, четвертое место.
«
"Молодые ребята без международного опыта. Одно дело в России кататься в шорт-треке, а тут другие скорости, другая стратегия, самые крутые соперники в мире. Девятое место Алены без международного опыта - это очень круто. Шорт-трек - это вид спорта, где, во-первых, есть место случаю, а во-вторых, нужен колоссальный опыт. Не факт, что ты, крутой и сильный, сможешь победить. Надо с соперниками накататься, чтобы знать, чего ждать от каждого из них", - сказала Журова.
«
"Кто-то может думать: "Да что там этот шорт-трек?!" Но на самом деле это очень серьезно - потолкаться на таких скоростях с теми же китайцами, корейцами, голландцами. Это тот вид спорта, где без опыта добиться чего-то крайне сложно. Особенно молодым спортсменам, которые вообще этого опыта не имели, они же даже толком по юниорам не побегали, практически не могли себе этого позволить. Сразу их заблокировали", - отметила собеседница агентства.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.