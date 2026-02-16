Рейтинг@Mail.ru
Жулин оценил шансы экс-российского фигуриста на золото Олимпиады
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:21 16.02.2026 (обновлено: 13:45 16.02.2026)
Жулин оценил шансы экс-российского фигуриста на золото Олимпиады
Жулин оценил шансы экс-российского фигуриста на золото Олимпиады
https://ria.ru/20260216/figuristy-2074598603.html
Жулин оценил шансы экс-российского фигуриста на золото Олимпиады

Александр Жулин
Александр Жулин - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Александр Жулин. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил РИА Новости, что не знает, получится ли у представляющей Германию пары Минервы Хазе и экс-фигуриста сборной России Никиты Володина выиграть Олимпиаду.
Хазе и Володин лидируют после короткой программы в соревнованиях пар, набрав 80,01 балла. Вторыми идут выступающие за Грузию россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава (75,46). На третьей позиции располагаются канадцы Лия Перейра и Треннт Мишо (74,60).
"Не знаю, получится ли у пары Хазе и Володина хорошо откататься в произвольной и выиграть. Судя по Малинину, вообще ничего нельзя предсказывать на этом турнире. Мне очень понравились грузины. И японцы. Конечно, со срывом поддержки. Но они имеют большие шансы", - сказал Жулин.
Произвольную программу 16 лучших пар представят в понедельник, 16 февраля.
Немецкие фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Фигурист из Питера мчится к золоту Олимпиады: почему он уехал из России
