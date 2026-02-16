МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мир не нужен Владимиру Зеленскому, так как в этом случае он становится не нужен ни своим хозяевам в Лондоне, Брюсселе, Париже и Берлине, ни украинским националистам, заявил РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.

Брюсселе, Париже и "Шабаш в Мюнхене , некогда именовавшийся конференцией по безопасности, убедил даже оптимистично настроенных на скорое завершение военного конфликта на Украине - "блиставший" там очередными скандальными заявлениями главарь киевского режима Зеленский совершенно не настроен на мир. Во-первых, мир не нужен самому кровавому клоуну, так как в этом случае он становится не нужен ни своим хозяевам в Лондоне Берлине , ни украинским националистам, которые согласны терпеть даже представителей национальности Зеленского на Банковой, если те "пляшут под их дудку". И они куда опаснее для "пана Зели", так как не просто спишут в утиль - как европейские политики, а пустят в расход - так как знает слишком много", - сказал собеседник агентства.

По его словам, совершенно очевидно, что Зеленский в нынешних реалиях - на фоне отступлений ВСУ на фронте и фактически полностью уничтоженной энергосистемы страны - не в состоянии выиграть президентские выборы, даже при внешней поддержке.

"Попытка же "нарисовать" победу Зеленскому неизбежно приведет к массовым протестам и даже гражданской войне. Именно поэтому Зеленский продавливает двухмесячное перемирие, которое он намерен представить на Украине как свою личную победу, а затем, возможно, предпринять очередной "контрнаступ", вновь угробив десятки тысяч украинцев ради своих личных политических амбиций", - считает эксперт.

По мнению Арькова, мир на Украине не нужен правящим кругам Британии и их подельникам в Евросоюзе.

"С одной стороны, это личное обогащение на поставках киевскому режиму вооружений и его реэкспорте в другие горячие точки мира, на транзите наркотиков и черной трансплантологии - молодые ВСУшники сотнями умирают в госпиталях и оказываются буквально выпотрошенными, а также торговле украинскими детьми для европейских "коллег" (скандально известного финансиста Джеффри - ред.) Эпштейна", - отметил он.

Немаловажен и вопрос природных ресурсов, считает Арьков.

"С другой стороны, мир на Украине означает, что богатые ресурсами ее восточные регионы в значительной части вернутся под контроль России , а на все остальное "наложит лапу" Запад. Паразитировавшим на богатствах Украины при (Викторе) Ющенко, (Петре) Порошенко и ( Владимире ) Зеленском европейским корпорациям придется либо сильно потесниться, либо вовсе уйти. Речь не только о редкоземельных металлах - Украина занимает первое место в Европе по запасам Урана, что привлекает Францию - особенно после потери контроля над большей частью урановых месторождений в Африке", - подчеркнул аналитик.