"Устроили шабаш". Выходка фон дер Ляйен в Мюнхене вызвала гнев на Западе
17:05 16.02.2026 (обновлено: 17:55 16.02.2026)
"Устроили шабаш". Выходка фон дер Ляйен в Мюнхене вызвала гнев на Западе
Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически признала, что Запад на Украине ведет...
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически признала, что Запад на Украине ведет опосредованную войну против России, пишет L'AntiDiplomatico.
"Таким образом, Гертруда-Демония-Урсула более или менее открыто заявила, что Запад через Украину ведет войну на истощение против России", — говорится в публикации.
"Поведут на скотобойню". На Западе сделали заявление о войне с Россией
Вчера, 16:07
Также в статье отмечается, что прошедшая в Мюнхене конференция по безопасности не соответствует такому названию.
"Если послушать хотя бы небольшую часть выступлений главных европейских мошенников, можно подумать, что они скорее устроили шабаш, чтобы прославить демонов войны", — пишет издание.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Страшно смотреть": дерзкие требования Зеленского вызвали гнев в Японии
Вчера, 15:41
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Мюнхенская конференция проходила с 13 по 15 февраля. Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности.
 
